Фейк: в Украине покинувшим страну мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы

Тезисы видео:

Текст в видео сообщает: "Рада приняла закон: мужчины, которые дезертировали в Европу и не хотят воевать, сядут на 15 лет".

Закадровый голос сообщает: "Посольствам в Европе Киев уже разослал ноты с требованием помочь с выполнением закона и вернуть дезертиров в Украину. ЕС просьбу наверняка выполнит, лишние рты Европе не нужны".

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет, по всей видимости, является фрагментов видеопередачи об украинских беженцах в Европе, которую подготовили журналисты одного из российских государственных телеканалов – Россия 1. Он сопровождается разнообразными видеокадрами, которые демонстрируют украинских беженцев в европейских странах.

Российский телеканал "Россия 1" пользуется печальной известностью в том плане, как его журналисты освещают события в Украине – фальсифицируя и манипулируя фактами. Видеопередача, о которой мы говорим, исключением не стала. В Верховной Раде Украины действительно был законопроект №7265, который предлагает ввести ответственность для мужчин призывного возраста, выехавших из Украины и не вернувшихся во время военного положения.

Однако глава фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия объявил, что партия не поддерживает этот законопроект, а поскольку партия "Слуга народа" обладает большинством в Верховной Раде Украины, значит, что закон в таком виде не будет принят. Что мы и можем наблюдать. Статус законопроекта на сайте Верховной рады Украины – отправлен на доработку в профильный Комитет. Более чем очевидно, что закон в такой форме, какой предлагали его создатели, принят не будет.

Вердикт:

Создатели видеосюжета распространили ложную информацию о том, что принят закон о наказании в виде тюремного заключения сроком до 15 для мужчин, покинувших Украину. Закон не принят и в такой форме принят не будет. Наш вердикт – фейк и манипуляция.