Фейк: “в странах Балтии установились протофашистские режимы”

Teiginiai



"Фашизация сознания в странах Евросоюза поставлена на системные структурные рельсы". "Неофашизация — это уже факт и данность. Не только Польша и страны Прибалтики, но и Чехия вернулись к 1939–1941 годам. У них уже установились протофашистские режимы, которые в полной мере осуществляют сегрегацию не только российского и белорусского бизнеса, но и граждан".



Verdiktas



Заявление о том, что якобы в странах Балтии, Польше либо Чехии к власти пришли протофашистские режимы, является абсурдом и полностью не соответствует действительности. Наш вердикт – фейк, а сам материал является попыткой навязать плохо осведомленным в европейских реалиях читателям выводы, заранее сделанные белорусским государственным пропагандистом. Наш вердикт – фейк и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Слова о правительствах стран Балтии, Польши и Чехии Андрея Кривошеева, председателя правления Белорусского союза журналистов, генерального директора агентства „Минск-новости” настолько далеки от реальности, насколько это возможно.

Мы подготовили целый ряд материалов, в которых объясняем, как белорусские провластные политологи, эксперты и журналисты пытаются создать альтернативную реальность, оправдать режим Александра Лукашенко и сформировать мнение, что Литва и Латвия поддерживают фашизм.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности: Бенито Муссолини говорил о том, что "фашизм желает сильного, органичного и в то же время опирающегося на широкую народную базу государства" и что "фашистское государство организует нацию, но оставляет для индивидов достаточное пространство; оно ограничило бесполезные и вредные свободы и сохранило существенные". Причем право определения перечня последних принадлежит исключительно этому самому государству. Является ли таковой современная Литва? Безусловно, нет, поскольку в Литве существует четко выстроенная система, в рамках которой индивид может защитить свои права, в том числе посредством независимых судов. Также стоит напомнить и о публичных заявлениях литовских политиков, таких как Ремигиюс Шимашюс или Ингрида Шимоните, о недопустимости дискриминации жителей Литвы по национальному признаку на фоне агрессии Кремля в Украине.

Нериюс Малюкявичюс, политолог, преподаватель Института международных отношений и политических наук: режим Александра Лукашенко пользуется услугами ряда обозревателей, политологов, которые образовали своеобразную группу информационной поддержки. В ней выделяется ряд активных деятелей, которые создают и затем распространяют нарративы и мифологию, которая требуется официальному Минску. Согласно ей, Беларусь окружают враги, страна – это осажденная крепость, а вокруг одни фашисты.

Александр Радченко, известный юрист и общественный деятель из Литвы: к вопросу о законности и легитимности литовского правительства – литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборов, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями. В отличии от, скажем, белорусских органов власти. Так что все разговоры о "преступном режиме", "нелегитимном правительстве" – это бред сивой кобылы.

С демократией в Европейском Союзе все хорошо. В Евросоюзе очень сложная система власти. Условно можно сказать, что Европарламент соответствует низшей палате классического парламента, Совет Евросоюза – высшей палате парламента, Еврокомиссия — это европейское правительство, а функции коллективного президента Евросоюза выполняет Европейский совет.