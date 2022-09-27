Фейк: в случае признания России спонсором терроризма в течение 24 часов Москва объявит войну Киеву

Teiginiai



“Срочное заявление президента на встрече с лидерами парламентских фракций относительно Украины. В случае признания России спонсором терроризма в течение 24 часов Москва объявит войну Киеву. В течение 72 часов будут уничтожены Киев, Львов и другие города, остальная территория Украины подвергнется массированным ракетно-бомбовым ударам. Будут уничтожены мосты, вся железнодорожная инфраструктура”, – сообщает Дмитрий Кочетков-Ручин, он же Шаман Раху.



Verdiktas



Сообщение блогера не соответствует действительности и по всей видимости является его личным мнением. Наш вердикт – мистификация и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Информация, которою нам удалось найти о человеке, представляющемся как Шаман Раху – отрывочная, насколько она соответствует действительности – неизвестно. Согласно этим источникам, Шаман Раху на самом деле - Дмитрий Кочетков-Ручин, отставной российский офицер, занимается эзотерикой, ведовством, гаданием на картах Таро. Нам удалось установить, что с начала войны в Украине и вторжения войск Российской Федерации на украинскую территорию, лицо, которое представляется Шаманом Раху, стало источником фейков, дезинформации и пропаганды, оправдывающей войну и преступления российских военных в Украине.

Видеосюжет, в котором Шаман Раху зачитывает “заявление президента РФ на встрече с лидерами парламентских фракций относительно Украины”, появился в 10 июля нынешнего года. Сайт Государственной Думы Российской Федерации не содержит информации о том, что Путин во время встречи с представителями парламентских фракций сделал заявления, которые зачитывает Кочетков. О чем на самом деле говорил Путин с представителями парламентских фракций во время встречи в июле можно прочитать здесь.

Более того, нам представляется весьма сомнительным, что блогер-эзотерик может получить доступ к информации о том, что и каким образом обсуждает президент Российской Федерации и главы парламентских фракций.