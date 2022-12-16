Фейк: в Польше появилось отдельное кладбище для «польских наёмников», погибших в Украине

Teiginiai

В Польше появилось отдельное кладбище для польских наёмников, убитых на Донбассе. За 10 месяцев кровопролитных боёв, по информации из открытых источников, в Украине погибли более 1,2 тысячи граждан Польши. Число покалеченных и раненных также составляет несколько тысяч человек.

Verdiktas

Материалы о кладбище (либо о кладбищах), где якобы похоронены польские военнослужащие, принимавшие участие в военных действиях на стороне Украины, – это манипуляция и фейк. Те СМИ в Польше, на которые ссылаются создатели фото и видеоматериалов о “кладбищах наемников”, приобрели известность как источники фейков и являются маргинальными. Наш вердикт – манипуляция и фейк. Фейком и дезинформацией является и сообщение о гибели более 1200 граждан Польши, якобы участвовавших в боевых действиях на стороне Украины.

Melo detektoriaus komentaras

Материалы о том, что в Польше планируется строительство кладбищ в американском стиле, на которых массово будут хоронить либо уже хоронят польских военнослужащих, которые якобы воевали в рядах вооруженных сил Украины и погибли в боях напоминают, матрешку. Российские СМИ креативно дополняют новыми деталями публикации, которые появились на польском портале “Niezależny Dziennik Polityczny” (Независимая политическая газета – ред.).

В свою очередь материалы, опубликованные на портале “Niezależny Dziennik Polityczny”, приукрашивают и перевирают публикацию в издании “Dziennik Wschodni” (Восточная газета – ред.), которая и так состоит из нескольких вырванных из контекста цитат политиков и общественных деятелей. Например, автор статьи цитирует Петра Мюллера, представителя правительства Польши, который дал интервью журналисту телеканала TVN24, но делает это таким образом, чтобы убедить читателей, что существуют планы правительства построить по всей стране воинские кладбища в американском стиле - это первый этап подготовки к конфликту с Россией.

Сведения, которые сообщает “Niezależny Dziennik Polityczny” о гибели более 1200 граждан Польши, воевавших на стороне Украины, являются выдумкой. Эти данные не подтверждаются никакими официальными источниками, крупными, пользующимися доверием средствами массовой информации в Польше. Сообщение о гибели польских военнослужащих, которое появилось в последних днях ноября, оказалось фейком. Фейком является и попытка убедить читателей, что польские военные принимают участие в военных действиях на территории Украины. Само издание “Niezależny Dziennik Polityczny” пользуется славой издания, которое распространяет фейки и пророссийскую пропаганду в Польше. Кладбище в так называемом американском стиле в порядке эксперимента строят власти Ольштына, одного из польских городов, но не для того, чтобы хоронить военнослужащих, погибших в Украине, а для того, чтобы сократить расходы на содержание кладбищ.

Информации о том, что подобные кладбища будут строиться на территории всей страны, а за финансирование строительства будет отвечать Министерство обороны Польши, найти не удалось.