Фейк: в нападении России виновата сама Украина

Содержание мультфильма:

Мультфильм рассказывает про двоих друзей - Ваню и Колю. Как сообщают его авторы, Ваня защищал Колю, но в какой-то момент Коля решил уйти от Вани и перешел в другой класс. У Коли появились новые друзья и он стал плохо себя вести, бил старых друзей палкой. Терпение Вани иссякло, и он отобрал у Коли палку, которой тот бил других ребят. Как только это произошло, собрались все, кто только мог, и стали Ваню стыдить и ругать, доказывать, что он не имел права отбирать у Коли палку. Слов Вани, что Коля бил палкой других ребят, никто не слушал.

Затем женский голос за кадром сообщает, что примерно такая же история произошла между двумя братскими народами – Россией и Украиной. Многовековую дружбу разрушила история с Луганской и Донецкой областями. Украина начала там притеснять русскоязычное население, поэтому эти две области захотели отделиться и перейти к России. Украина не согласилась и стала воевать с этими территориями. Россия попыталась остановить войну и решить вопрос мирно. Украина пообещала больше не бомбить Луганскую и Донецкую республики, но продолжала это делать. На призывы России этого не делать Украина не отреагировала, после этого Россия попробовала отобрать у Украины оружие.

Голос за кадром сообщает: “некоторые страны начали обвинять Россию в том, что она развязала войну, “я же просто уничтожаю оружие Украины, чтобы она не использовала его против Донецка и Луганска”, говорит Россия. Но Запад ее не слышит, потому что Украина кричит о том, что Россия желает погубить людей. А кстати, почему же вы молчали, когда Украина 8 лет бомбила Донецкую и Луганскую республики? Россия по-прежнему надеется, что Украина пожелает договориться мирным путем и больше не будет нарушать договоренностей. Наша страна всегда выступает за мир и открытое обсуждение любых конфликтов”.

Комментарий Delfi.ru:

Мультфильм является пропагандой и попыткой распространить среди зрителей точку зрения России на войну в Донбассе и оправдать последующий военные действия против Украины. Авторы мультфильма и те, кто за ними стоят, при помощи подмены понятий и фактов пытаются оказать влияние на общественное мнение.

Донецкая и Луганская Народные республики появились в результате действий, за которыми стояла Российская Федерация. Большинство лидеров ополченцев, которые и спровоцировали войну на Донбассе, были россиянами. Опросы общественного мнения указывают, что до сих пор большинство жителей украинского региона Донбасс по обе стороны линии соприкосновения считают частью Украины его районы, даже те, которые находятся под контролем пророссийских сепаратистов. В результате действий Российской Федерации и сепаратистов из ДНР и ЛНР к весне 2020 года бежало 1,44 миллиона человек.

Российская Федерация манипулирует информацией о том, что вторжение на Украину необходимо для “защиты” Донбасса. Об это можно прочитать здесь. Практически все сообщения, которые ранее распространялись российскими средствами массовой информации или журналистами, работающими на эти СМИ, после проверки оказались дезинформацией и постановкой.

“Нападения”, о которых сообщает Россия, были основаны либо (а) исключительно на “верьте нам, потому что мы так говорим”, либо (б) на фальсифицированных видеосвидетельствах или (c) видеоматериалах, которые невозможно проверить. Если бы хоть одно из них было достоверным, то были бы опубликованы видеоматериалы, которые могут пройти проверку – или на сфальсифицированных видео и видео подлинность которых невозможно подтвердить, пишет расследователь, основатель Bellingcat Христо Грозев.

Боевые действия против Украины начала Россия, вооруженные силы которой утром 24 февраля вторглись на территорию Украины и нанесли по ней ряд ракетных, бомбовых и авиационных ударов. То, что Российская Федерация начала вооруженную агрессию против Украины, признает Генеральная Ассамблея ООН. Более того, Российская армия занимается не тем, о чем говорят создатели мультфильма. Военные Российской Федерации целенаправленно уничтожают не столько военную, сколько гражданскую инфраструктуру Украины.

За распространением мультфильма в социальных сетях стоит российский телевизионный канал «Царьград», который часто публикует недостоверную информацию, конспирологические теории и дезинформацию о пандемии коронавируса. Основателем телеканала является Константин Валерьевич Малофеев – российский политик, общественный деятель и предприниматель. Малофеев получил известность в 2014 году в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины.

По данным украинских правоохранительных органов и прессы, Александр Бородай и Игорь Стрелков, которые занимали главные позиции в самопровозглашённой Донецкой народной республике, связаны с Малофеевым. Возглавляемый им благотворительный "Фонд Святителя Василия Великого" оказывал помощь казачьим частям, воевавшим на стороне самопровозглашённых республик, гражданскому населению Донбасса, а также беженцам на территории России. Из-за обвинений в поддержке сепаратизма на территории Украины Малофеев попал под санкции.

В 2019 году Малофееву был запрещен въезд в Болгарию на 10 лет из-за того, что он является фигурантом расследования об отмывании денег и его дело связано с делом председателя болгарского движения "Русофилы" Николая Малинова, который был задержан ранее в рамках расследования по делу о шпионаже в пользу российских спецслужб. Председателем наблюдательного совета телеканала «Царьград» является генерал-лейтенант СВР в отставке, историк Леонид Решетников. В 2020 году генеральным директором телеканала стал Дмитрий Скуратов, сын бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова.

Теплый женский голос за кадром используется для того, чтобы вызвать доверие у зрителей мультфильма.

Вердикт:

создатели мультфильма при помощи искаженных фактов пытаются убедить зрителей, что в военных действиях в Украине виновата не Россия, а Украина. России же в этом конфликте, по мнению авторов мультфильма, принадлежит роль миротворца, что в действительности является ложью. Наш вердикт – ложь и дезинформация.