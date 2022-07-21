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В одном из пророссийских Телеграмм-каналов о Литве появилось сообщение о том, что фуры дальнобойщиков с российскими номерами неизвестные злоумышленники обстреливают из пневматического оружия. Мы проверили сообщение и выяснили, что оно как минимум недостоверно, а как максимум - фейк.
Фейк: в Литве нападают на грузовики дальнобойщиков с российскими номерами
Фейк: в Литве нападают на грузовики дальнобойщиков с российскими номерами
© Ekrano nuotr.

Тезисы текста:

И о неприятных поездках. Калининградские Телеграм-каналы пишут, что фуры местных дальнобойщиков расстреливают в Литве. Например, сегодня ночью около Вирбалиса нарушители открыли огонь из пневматики и под лозунги „Слава Украине!“ скрылись. Водители говорят, что это не первый случай, когда в очереди или недалеко от границы РФ и Литвы сталкиваются с атаками на машины. По их версии, дело исключительно в российских номерах.

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Комментарий Delfi.ru:

Текст с таким содержанием появился в одном из пророссийских Телеграмм-каналов о Литве вскоре после того, как правительство Литвы начало останавливать фуры, перевозящие из России в Калининград товары, которые попали под санкции Европейского Союза. Откровения, которыми с читателями делятся авторы этой новости, не подтверждает никакая информация ни опубликованная литовскими правоохранительными органами, ни средствами массовой информации из Литвы. Сообщения на эту тему отсутствуют на общем сайте полиции Литвы, нет ничего и близко похожего на сайте криминальной полиции, отсутствуют упоминания о подобных событиях на сайте литовской дорожной полиции и на сайте департамента внутренней безопасности Литвы. Нет информации о таком происшествии и в сводке криминальных происшествий на сайте отделения полиции в Вирбалисе и Мариямполе. Более того, даже сами власти Калининградской области не смогли подтвердить, что имело место какое-либо нападение на грузовики с российскими номерами на территории Литвы.

Вердикт:

Факт нападения, обстрела из оружия, террора против российских водителей-дальнобойщиков, пересекающих на фурах территорию Литвы, о котором говорилось в сообщении в Телеграмм, представляется нам недостоверным и скорее всего является фейком и манипуляцией.

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