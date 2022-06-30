Тезисы текста:

Внимание! Будьте осторожны! С ума сошли совсем! Лезвие под ноготь... В некоторых местах стали появляться такие Листовки с "сюрпризом", неизвестные расклеивают на улицах городов страны. На них изображены украинские символы, а внутри спрятаны лезвия!!! Будьте внимательны! Отдираешь листовку - вгоняешь лезвие под ноготь. Кажется, это уже слишком. Видели такое в своем городе? (Мы сохранили текст сообщения – Ред.)

Текст сопровождается следующей фотографией.

Фейк: в листовках с гербом Украины – лезвия бритв © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Александра Архипова, фольклористка и социальный антрополог, автор телеграмм-канала "(Не)занимательная антропология" подготовила детальный анализ этой информации, которая появилась в сети, и с разрешения Александры мы делимся ее материалом:

ЛЕЗВИЯ В СТИКЕРАХ: новая старая легенда и зачем она нужна

"Анонимные злодеи расклеивают стикеры с гербом Украины, и не просто так. По их коварному замыслу, у всех будут просто чесаться руки сорвать эти стикеры, и зря. Потому что, а под ними - приклеены лезвия, и неизвестно еще, с какой заразой". Это городская легенда распространяется в России волнами с начала войны. Последняя волна этих историй началась вот только что. Мониторинг социальных сетей позвонил увидеть траекторию 1300 репостов за полтора суток. Кажется, что это немного, но надо понять, что это маленькая верхушка айсберга – мы не видим тысячи публикаций в WhatsApp. На скриншоте вы видите две картинки и это очевидная фальсификация. Вторая картинка – с лезвиями – взята из публикации в „Комсомольской правде” 2016 года. Откройте статью и посмотрите на вторую фотографию в ней.

Фейк: в листовках с гербом Украины – лезвия бритв © Ekrano nuotr.

Так вот, распространение видимой части волны началось в 16.10 23 июня. Первый видимый источник – медиа „Политика сегодня“. Дальше фотография стремительно расходится по Z-пабликам и частным постам. Сначала говорится про окраины Петербурга, потом – просто Петербург, потом – Брянск, Ростов-на-дону и другие города прифронтовой зоны. 71% тех, кто делает репосты (когда мы знаем пол) – женщины и это важно, потому что часто такие посты делаются в риторике "смотрите, как я о вас забочусь".

Сюжет не нов, как и все сюжеты такого типа:

В 2020-2021 годах в Англии и США была паническая рассылка про листовки антиваксеров "маски не работают" с лезвиями на обороте. Предупреждения об опасностях от антивакционных листовках были отличным поводом поговорить про вредоносность группы вообще.

В 2000-ых годах эти же панические предупреждения возникали в Европе по поводу радикальных нео-фашистких групп. Автор статьи, который пытался это расследовать, нашел кучу британских публикаций 1970-х годов, согласно которым такие штуки делали расисты, неонацисты и прочие неприятные ребята (первая ссылка). Подтверждений нет, как и положительных результатов расследований полиции (не нашли никакого подтверждения). Так что-либо это а) обычная фальсификация либо б) такой розыгрыш, основанный уже на существующей легенде.

Важно понимать другое. Международный язык легенды (или розыгрыша) – это способ артикулировать проблему. Z-группам надо подчеркнуть, в какой опасности они находятся, указать, что кругом украинские или сочувствующие им враги. В то же время украинцы или сочувствующие им через эту легенду чувствуют, что партизанское движение существует (поэтому об этих лезвиях пишут с таким одобрением там, где обсуждают партизанские действия).

"Так или иначе люди постоянно нуждаются в том, чтобы организовывать “цепочку солидарности”, почувствовать себя объединенными перед лицом внешнего врага. И городские легенды отлично умеют это делать", - подводит итоги Александра Архипова.

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Нам удалось выяснить, что первоначально материал появился в российской социальной сети Вконтакте в паблике российского информационного издания “Политика Сегодня”. Нам бы хотелось отметить, что учредителем издания “Политика Сегодня” является ООО “ФАН”, то есть Федеральное агентство новостей (Riafan.ru). Ряд российских и иностранных изданий называют ФАН самым крупным изданием в “фабрике медиа”, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований (“фабрикой троллей”). Это априори означает, что практически ко всей информации, опубликованной всеми изданиями, связанными с Riafan.ru, следует относится более чем скептически.

Вердикт:

И сам текст, и фотографии, которые используются для его иллюстрации, основываются на сюжетах городских легенд, являются недостоверными, не происходили в действительности. Более того, данная версия городской легенды, скорее всего, появилась на свет благодаря усилиям российской "фабрики троллей", что является свидетельством недостоверной информации. Наш вердикт – Фейк.