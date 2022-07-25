Фейк: в Доме офицеров в Виннице было совещание высших чинов армии Украины и наемников, Россия нанесла по ним удар

Тезисы текста:

В Виннице, в Доме офицеров, российская армия ракетным ударом уничтожила высший командный состав украинской армии и ряд высокопоставленных западных военных.

Комментарий Delfi.ru:

Автор поста в социальных сетях почти слово в слово повторяет сообщение Министерства обороны РФ, которое утверждает, что удар ракетами “Калибр” был нанесен по зданию гарнизонного Дома офицеров, где в это время “проходило совещание, на котором присутствовали командование украинских воздушных сил и иностранные поставщики вооружений”.

Однако на самом деле российским военным удалось убить и ранить несколько десятков гражданских. Среди погибших были дети. Наши коллеги из иностранных изданий подготовили ряд материалов, в которых подробно показали, как российские военные и затем СМИ попытались манипулировать фактами, чтобы снять с себя ответственность за удар по гражданским целям. Приводим некоторые фрагменты.

The Insider:

14 июля, в день ракетного обстрела, там планировался благотворительный концерт певицы Roxolana (Роксоланы Сироты). Участник ее коллектива, 25-летний звукорежиссер Евгений Коваленко, погиб. В 11 часов, перед самым ударом, он припарковал свою машину напротив Дома Офицеров и собирался войти в здание, чтобы начать подготовку к концерту. Еще трое участников коллективов Roxolana и певицы Оли Цибульской были ранены. В Виннице расположено командование Воздушных сил ВСУ. Но выбор именно Дома офицеров представляется довольно странным. В Виннице есть комплекс зданий Главного командования ВС, расположенный более чем в полутора километрах от Дома офицеров. Эти здания должны быть оборудованы защищенными каналами связи и системами защиты от прослушивания, что вряд ли возможно в Доме офицеров, предназначенном для официальных собраний и культурных мероприятий.

Stopfake:

Попадание произошло в парковочную площадку возле Дома быта “Юбилейный”. Также был уничтожен медицинско-диагностический центр. Неподалеку от места удара находится и городской роддом №2. Винницкий Дом офицеров являлся культурным памятником и центром культурной жизни Винничины. Там проводились концерты, а дети могли посещать кружки.

Не соответствует истине и другая версия российских СМИ, что причиной десятков смертей и разрушений в центре города стали не российские ракеты “Калибр”, а непрофессиональная работа украинской системы ПВО.

Вердикт:

Пост полностью не соответствует действительности и является дезинформацией. Наш вердикт – фейк.