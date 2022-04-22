Тезисы видео:

1) В Украине в биолабораториях разрабатывалось биологическое оружие. В качестве доказательства создателями сюжета в том числе используются брифинги Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России;

2) 15.04 минута видеосюжета – Владислав Шафалинов, отвечая на вопрос ведущей, возможно ли создание биологического оружия по "этническому" принципу, заявляет, что теоретически это вполне возможно.

Фейк: в биологических лабораториях Украины разрабатывалось “этническое” оружие против русских © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru: разработка биологического оружия в лабораториях Украины -миф, выдуманный средствами массовой информации из России. Часть фактов, на которых основывается миф, соответствуют истине – лаборатории были и существовали, но не занимались разработкой биологического оружия, часть фактов является выдумкой. Эксперты выдвигают предположения, что, обвиняя Украину в создании биологического оружия, Россия заранее пытается подготовить общество к тому, что сама попытается воспользоваться таким оружием. С подробным разбором мифа можно ознакомиться у наших коллег из STOPFAKE, EUVSDISINFO.EU и VOXUKRAINE.ORG.

STOPFAKE: Украина подписала и ратифицировала “Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении” в 2007 году. Это означает, что ни одна сторона Конвенции не имеет права владеть биологическим оружием. Деятельность лабораторий и научных центров, получающих поддержку по программе уменьшения биологической угрозы, не идет вразрез с вышеупомянутым документом.

В 2005 году сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности было расширено — Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США подписано соглашение о сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В рамках соглашения были модернизированы многие лаборатории Министерства здравоохранения и ветеринарные лаборатории. На сайте посольства США в Украине опубликован полный список медицинский и научных лабораторий, которые поддерживает Пентагон в рамках договора 2005 года.

EUVSDISINFO.EU: С момента обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года нет никаких признаков того, что она занимается какой-либо деятельностью, запрещенной Конвенцией, в отличие от России, находящейся под такими подозрениями. Конвенция не запрещает биологические исследования в профилактических, защитных или других мирных целях. Украина имеет право проводить биологические исследования в целях обеспечения безопасности системы общественного здравоохранения и в других мирных целях.

Соединенные Штаты, Европейский Союз и отдельные страны имеют право и, в соответствии со Статьей X Конвенции, даже обязаны содействовать работе, проводимой в других странах, с целью предотвращения вспышек заболеваний. Они делают это в Украине точно так же, как и при реализации договоренностей о сотрудничестве со странами Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

VOXUKRAINE.ORG: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США не утверждала, что в Украине находятся американские лаборатории. Ее слова вырвали из контекста. “Секретными американскими лабораториями”, о которых пишут пропагандисты, может быть “Украинский научно-технологический центр”, созданный в 1993 году в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы. Сама программа направлена не на разработку биологического оружия, а на исследование способов борьбы с вирусами. За все время сотрудничества США инвестировали около $200 млн в развитие 46 лабораторий и медицинских учреждений в Украине.

MEDUZA: Виктория Нуланд, отвечая на прямой вопрос сенатора-республиканца Марка Рубио о существовании на территории Украины биологического оружия, заявила, что в Украине существуют биологические исследовательские центры (а не лаборатории по производству оружия) и как раз возможный их захват российскими войсками может представлять нежелательный сценарий, на предотвращение которого направлены усилия и Украины, и США.

Опубликованные списки не содержат ничего похожего на биологическое оружие. Это обычные бактериальные штаммы, которые можно приобрести в западных коллекциях, у коммерческих компаний, многие из которых хранятся в научных российских микробиологических коллекциях. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов упоминал также доказательства, что уничтожались культуры чумы и сибирской язвы. Однако сами эти доказательства представлены не были, а в опубликованных списках этих возбудителей нет.

***

Ученые как из России, так и Западных стран, которые в отличие от Шафалинова занимаются научными исследованиями, а не распространяют конспирологические теории о создании генетического оружия, которое могло бы представлять опасность для одного этноса и быть полностью безопасным для другого. С подробным разбором (MEDUZA – ред.) мифов о создании “этнического оружия” можно ознакомиться здесь. Приводим комментарии ряда западных и российских ученых-токсикологов.

Профессор Алистер Хэй, почетный профессор токсикологии в Университете Лидса, Великобритания: Россия уже несколько лет твердит о лабораториях в Украине. Я не видел никаких доказательств заявлений России. Насколько я понимаю, эти лаборатории обычно занимаются наблюдением за заболеваниями. Происхождение оригинального штамма Covid до сих пор неясно, но свидетельства того, насколько разрушительными бывают пандемии, слишком наглядны. Поэтому было бы крайне необычно, если бы США делали то, что утверждает Россия.

Профессор Оливер Джонс, глава факультета бионауки в Мельбурнском королевском технологическом университете, Австралия: это утверждение относится исключительно к области научной фантастики! Люди просто слишком похожи генетически, чтобы найти что-то, что повлияло бы только на одних, но не на других.

Доктор Ричард Парсонс, старший специалист по биохимической токсикологии из Королевского колледжа Лондона: маловероятно, что может быть разработано оружие, нацеленное на определенные этнические группы. Европейцы, независимо от того, где на континенте они находятся, имеют гораздо больше общего на генетическом уровне, чем другие этнические группы по всему миру. Поэтому различия между этническими группами как в Восточной, так и в Западной Европе недостаточны для того, чтобы нацелить оружие на определенные группы населения.

Александр Панчин, российский биолог, популяризатор науки, научный журналист, писатель и блогер: “этническое” биологическое оружие не получится сделать по целому ряду причин. Во-первых, очень сложно подобрать такой генетический маркер, который был бы свойственен только одной популяции. Этот маркер должен к тому же быть удобной мишенью для некоторого вируса, что сильно усложняет задачу. Скажем, SARS-CoV-2 проникает в клетки, взаимодействуя с рецептором ACE2, а ВИЧ - с CCR5, но эти рецепторы не отличаются у американцев, французов, немцев или русских. Вариации в этих рецепторах существуют, частоты этих вариаций тоже могут немного отличаться в разных популяциях, но не более того.

Олег Балановский (трагически погиб 5 июля 2021 года), бывший руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН, профессор РАН: создание генетического оружия не представляется возможным.

***

Бывший военный хирург Владислав Анатольевич Шафалинов приобрел известность своими высказываниями, в которых критически относится к вакцинам, коронавирусу, а всемирную кампанию вакцинации считал “мировой аферой” и “экспериментом глобалистов”. Мы неоднократно писали о нелепых конспирологических теориях, которые озвучивает Шафалинов. Наши коллеги из BBC выяснили, что Шафалинов владеет одним из крупных посреднических сервисов платной госпитализации с Covid-19. Его операторы во время пандемии коронавируса предлагали срочную отправку “в лучшие стационары Москвы” с минимальной стоимостью лечения в 450 тысяч рублей.

Книга немецкого врача Хайко Шенинга, на которую ссылается Шафалинов, – это сборник необоснованных теорий заговора. Опровержения теорий Шенинга можно прочитать здесь, здесь и здесь.

Анна Шафран, экс-соведущая программ известного российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, в эфире телеканала “Царьград” регулярно и с самым серьезным лицом озвучивает еще более фантастические и далекие от правды конспирологические теории.

“Царьград” часто распространяет недостоверную информацию, конспирологические теории и дезинформацию о пандемии коронавируса. Основателем телеканала является Константин Валерьевич Малофеев – российский политик, общественный деятель и предприниматель. Малофеев получил известность в 2014 году в связи с вооружённым конфликтом на востоке Украины. В 2019 году Малофееву был запрещен въезд в Болгарию на 10 лет из-за того, что он является фигурантом расследования об отмывании денег и его дело связано с делом председателя болгарского движения “Русофилы” Николая Малинова, который был задержан ранее в рамках расследования по делу о шпионаже в пользу российских спецслужб. Председателем наблюдательного совета телеканала “Царьград” является генерал-лейтенант СВР в отставке, историк Леонид Решетников. В 2020 году генеральным директором телеканала стал Дмитрий Скуратов, сын бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова.

Вердикт: Цель обвинений, которые выдвигает Россия, заключаются в том, чтобы дискредитировать США и бывшие республики СССР, которые вышли из состава Советского Союза и стали независимыми государствами. Заявления о том, что биологические лаборатории в Украине якобы занимались созданием “генетического” либо биологического оружия, не имеют под собой никаких оснований. Серьезные ученые как из России, так и Западных стран сходятся на том, что создание “генетического / этнического” оружия относится к области научной фантастики. Наш вердикт – манипуляция и ложь.