Фейк: Украину могли принять в НАТО, поэтому России пришлось начать военные действия

Тезисы видео:

Россия была вынуждена защищать свои границы. Западные политики и НАТО ранее обещали Российской Федерации не расширяться дальше на восток, это обещание было нарушено. Более того, НАТО намеревалось принять в свои ряды Украину, разместить на ее территории базы и атомное оружие. Война в Украине идет уже восемь лет, с тех пор как она вторглась в Донбасс, Донецк и Луганск, бомбит и обстреливает этот регион. Никто на Западе не заступался за людей с Донбасса.

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет записал боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Это - ответ Монсона Арнольду Шварценеггеру, который обратился к россиянам и президенту России с просьбой прекратить войну с Украиной.

В своем видео Монсон повторяет и заново распространяет ряд мифов, которые используют российские средства массовой информации. Так, например, миф о том, что Запад обещал после воссоединения Германии "не расширяться дальше" на восток, затем нарушил это обещание - принял в свой состав страны Балтии, Польшу и намеревался принять Украину. Однако этот миф в свое время опроверг сам Михаил Горбачев, глава СССР: "Вопрос о "расширении НАТО" в те годы вообще не обсуждался и не поднимался. Говорю это со всей ответственностью. Ни одна страна Восточной Европы не поднимала этот вопрос даже после прекращения существования Варшавского договора в 1991 году". Подробно с разбором этого мифа пропаганды кремлевских СМИ можно ознакомиться в материале наших коллег из euvsdisinfo.eu

НАТО является оборонительным альянсом, страны в НАТО не приглашают, суверенные государства при желании могут вступить в Североатлантический Альянс сами и подают заявку. Соседние страны могут с этим согласиться и не согласиться, но препятствовать этому не имеют права. Как не имеют права развязывать военные действия против соседей, оправдываясь тем, что они намеревались вступить в НАТО (один из аргументов начала военных действий против Украины, к которым обратился Кремль – ред.). Для вступления в НАТО требуется согласие всех стран, являющихся членами Альянса, - на сегодняшний момент это 30 стран. В 2008 году на саммите в Бухаресте Украина получила отказ по вопросу вхождения в НАТО. Из 14 стран, с которыми граничит Россия, лишь пять являются членами НАТО, поэтому, когда Монсон заявляет, что Россия окружают 27 стран, входящих в НАТО, нужно понимать, что боец либо ошибается, либо лжет.

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Джефф Монсон ошибается, когда заявляет, что восемь лет назад Украина напала на Донбасс. Восемь лет назад, как и двадцать лет назад, как и тридцать лет назад Донбасс являлся территорией Украины. Однако именно восемь лет назад сепаратисты, которых поддержала Российская Федерация, начали военные действия на территории Донбасской и Луганских областей Украины. В результате появились никем не признанные (кроме России и нескольких ее сателлитов) Донецкая и Луганская народные республики.

Более того, Россия напала на Украину и в этот раз и начала полномасштабную войну против этой страны. Факт нападения подтверждает Организация Объединенных Наций, которая подавляющим большинством осудила Россию за агрессию и потребовала либо вывести войска, либо приостановить военные действия в Украине.

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Заявления о том, что Зеленский проплачивает нацистов и фашистов, являются вздором. Более того, на нелепость и лживость этого заявления указывает то, что в Украине действует закон о запрете «изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» (ч.1ст. 436-1 УК Украины).

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Когда Джефф Монсон говорит, что Запад полностью игнорировал происходящее в Донбассе, он также ошибается. Доказательств того, что русскоговорящие или этнически русские жители востока Украины подвергались преследованиям со стороны украинских властей, не говоря уже о геноциде, подтверждают отчеты, опубликованные Советом Европы, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ.

Вердикт:

Джефф Монсон повторят мифы и ложь, придуманные российскими СМИ. Наш вердикт: манипуляция и ложь.