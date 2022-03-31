Фейк: украинские военные распяли трехлетнего ребенка

Тезисы видео:

Галина Пышняк, беженка из Славянска, рассказывает Юлии Чумаковой, российской журналистке Первого канала (ОРТ) о том, что украинские военные распяли на доске объявлений трехлетнего мальчика (сына бойца пророссийского ополчения). Затем ребенка резали ножом, а его маму заставили наблюдать за этим процессов. После того, как ребенок умер, его мать привязали к танку, таскали по площади и кричали «мы расправились с террористами». Беженка из Славянска сообщает, что эту трагедию она видела своими глазами.

Комментарий Delfi.ru:

Эмоции страха, ужаса, гнева и отвращения – именно это, по задумке создателей видео, видеорепортажа, должен вызвать его просмотр. Однако те, кто смотрят это видео, пишут гневные комментарии, должны знать, что вся эта история от начала и до конца – злая сказка, в которой нет ни слова правды. Ее придумали сценаристы и журналисты государственных СМИ Российской Федерации.

Подробно узнать, прочитать и посмотреть видео, которое доказывает, что вся эта история выдумка, можно здесь.

Коротко рассказываем, почему история о распятом мальчике – фальшивка. Сюжет о якобы распятом мальчике впервые появился в эфире российского федерального телевидения 11 июля 2014 года. На следующий день в эфире появилось интервью с Галиной Пышняк, в котором она более подробно рассказала о том, как якобы состоялась казнь несчастного ребенка. Еще раз о распятом мальчике по федеральному телевидению рассказали 13 июля.

Российские журналисты, которые попытались проверить рассказ Галины и опросили множество жителей Славянска, выяснили, что история Пышняк не подтверждается. Более того, журналисты выяснили, что центральной площади Ленина, на которой, по словам Галины, имела место показательная казнь мальчика, в Славянске нет - есть площадь Октябрьской революции. Искренность слов женщины вызывает сомнения также потому, что ее супруг на тот момент служил в рядах сепаратистов непризнанной Донецкой Народной Республики, а сама женщина в российской социальной сети ВКонтакте разместила ряд фотографий, подтверждающих ее поддержку пророссийских сепаратистов.

Вердикт:

Видеосюжет является выдумкой, цель которой - вызвать национальную рознь и ненависть к украинцам. Наш вердикт – ложь и дезинформация.