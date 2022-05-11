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В социальных сетях продолжают обсуждать видеосюжет, в котором российские военнослужащие показывают украинские дроны, которые, как они считают, могли использоваться для распыления отравляющих веществ. Объясняем, что дроны на самом деле не военные, а сельскохозяйственные. Они были украдены российскими военными у украинской агрокомпании.
Фейк: украинские военные при помощи беспилотников распыляют отравляющие вещества
Фейк: украинские военные при помощи беспилотников распыляют отравляющие вещества
© Ekrano nuotr.

Тезисы видео:

Российские военные на территории одной из брошенных ВСУ воинских частей нашли БПЛА с ёмкостями для жидкости и распылителями. "Предположительно, данные летательные аппараты могли применяться для распыления отравляющих веществ для нанесения вреда как Вооружённым силам России, так и мирному населению и сельхозугодьям", — рассказал один из российских военных.

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Комментарий Delfi.ru:

Видео представляет собой фрагмент сюжета, который изначально появился на российском пропагандистском телеканале RT. Затем видеосюжет распространился в социальных сетях, ряде пророссийских каналов в мессенджере Телеграм и других российских СМИ.

На самом деле БПЛА, о которых рассуждают российские военные, - это не боевые беспилотные летающие аппараты, а DJI Agras T30, сельскохозяйственные мультикоптеры, которые применяются в сельском хозяйстве для опрыскивания агрокультур. Какие задачи выполняют сельскохозяйственные мультикоптеры, можно посмотреть здесь (видео производителя). Согласно информации производителя, DJI Agras T30 оснащен большим баком на 30 литров, оптимальная ширина распыления до 9 метров, эффективность распыления в полевых условиях достигает 16,2 га в час.

Наши коллеги из издания STOPFAKE подготовили подробный материал, в котором выяснили, откуда у российских военных появились сельскохозяйственные мультикоптеры. Они обратились к Всеукраинской федерации владельцев беспилотников, которая сообщила им, что дроны на видео, 14 штук, принадлежат агрокомпании из Херсонской области. По словам Федерации, владелец не успел вывезти коптеры из временно оккупированной российскими войсками территории, и российские военные попросту их украли. Информацию о том, что в систему коптеров внесено месторасположение российских войск для химической атаки, в Федерации владельцев беспилотников также назвали бредом. “И коптеры, и пульт новые. По ним видно, что они ни разу не взлетали – они чистые и новые. Обычно, если проводят химические работы, они грязные и их надо отмывать", – сообщила Всеукраинская федерация владельцев беспилотников.

Инсинуации российских военных и средств массовой информации опроверг Тарас Трояк, глава Всеукраинской федерации владельцев беспилотников: "Россияне украли у нашего клиента со склада 14 агродронов DJI Agras T30 и теперь рассказывают, что это устройства для разбрызгивания химического оружия".

Вердикт:

Видеосюжет является манипуляцией и дезинформацией. Наш вердикт – фейк.

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