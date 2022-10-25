Фейк: „Украина вступит в НАТО в составе Польши”

Teiginiai



Украина может войти в НАТО, если заключит с Польшей, которая является членом Североатлантического Альянса, конфедеративный договор. Таким образом польские вооруженные силы займут часть территории Украины и втянут Польшу и НАТО в войну против Российской Федерации.



Verdiktas



Статья, которую пересказывает видеосюжет, содержит ряд курьезных и манипулятивных утверждений, которыми автор пытается обосновать откровенный фейк о том, что Польша и Украина готовы заключить конфедеративный договор для того, чтобы последняя могла стать членом НАТО. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Некоторые польские политики и в самом деле рассуждают о том, что Польша могла бы вернуться к проекту Пилсудского (подробно о том, как Пилсудский пробовал создать союз с Украиной в начале 1920 – х годов, можно прочитать здесь и здесь), однако они не занимают руководящих постов в польском правительстве и не являются ответственными за нынешнюю политику государства. К странам, желающим вступить в НАТО, предъявляются довольно жесткие требования. О них можно узнать здесь и здесь. В частности, кандидаты в члены НАТО должны: разрешить международные споры с их участием мирными средствами и разрешить этнические, территориальные и политические конфликты в соответствии с принципами ОБСЕ.

Североатлантический Альянс осуществляет интенсивную поддержку вооруженных сил Украины.

Также и текст, и видеосюжет, дублируют штампы российской пропаганды о том, что Польша заинтересована в захвате и аннексии части украинской территории. Мы подготовили цикл материалов, в которых рассказываем о том, что сюжеты, статьи и материалы о подготовке Польшей военного вторжения в Украину и аннексии ее западной территории являются фейками, которые основываются на полностью искаженных фактах. Нет никакой информации о подготовке конфедеративного договора с Украиной и на официальных информационных порталах польского МИДа и правительства Польши.