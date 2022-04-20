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Удар ракетой “Точка-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске, на котором для эвакуации собрались тысячи гражданских лиц, якобы нанесли вооруженные силы Украины, а не Российской Федерации. Непричастность российской армии доказывают уникальные серийные номера на фрагментах ракеты и якобы расследование западных журналистов. Российская армия не использует ракеты.

Фейк: удар по вокзалу Краматорска ракетой “Точка-У” нанесли вооруженные силы Украины © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Авторы этого и других подобных материалов за расследование западных журналистов выдают съемки и репортажи западных средств массовой информации с места событий в Краматорске. Российские и пророссийские СМИ в качестве доказательства ссылаются на каналы в мессенджере Телеграм, за которыми стоят либо российские спецслужбы, либо пророссийские сепаратисты из непризнанных ДНР и ЛНР республик, и достоверность информация в них вызывает большие сомнения.

Подробный разбор и анализ того, что серийный номер не является доказательством принадлежности ракеты к вооруженным силам Украины, можно найти в материалах наших коллег из The Insider, StopFake и русской службы BBC.

The Insider: ракеты “Точка-У” выпускались с 1973 года на Воткинском машиностроительном заводе, откуда поставлялись в военные части, находившиеся в самых разных регионах и республиках СССР. Нумерация была сквозная, по серийному номеру ракеты невозможно установить ее принадлежность к конкретной партии, направленной в ту или иную часть. Таким образом, близкие номера ракет из Алчевска, Логвинова и Краматорска абсолютно ничего не доказывают.

Stopfake: буквально за 9 дней до широкомасштабного вторжения в Украину само Министерство обороны России через свой официальный телеканал “Звезда” отчиталось об успешных совместных с Беларусью запусках “Точки-У”. Согласно анализу лаборатории Crisis Evidence Lab Amnesty International, которая проанализировала фото, видео и спутниковые снимки первого дня широкомасштабной войны России против Украины, Кремль 24 февраля минимум трижды атаковал украинские населенные пункты именно ракетами “Точка” и “Точка-У”.

29 марта 2022 года сообщество Белорусский Гаюн зафиксировало движение к северу от Киева колонны ракет “Точка-У” с тактическими знаками V, которые использует Россия. Подробнее в материале StopFake - “Фейк: Удар по вокзалу Краматорска нанесли украинские военные”. На брифинге 8 апреля Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило, что ракетный удар “Точки-У” по железнодорожному вокзалу в Краматорске совершили российские войска.

BBC: в ночь на 8 апреля в пророссийском телеграм-канале “Записки Ветерана” появилась публикация о том, что “гражданам, эвакуирующимся сейчас из Славянска, Краматорска и близлежащих населенных пунктов, советую покидать города не на жд транспорте”. Это канал почти на 40 тысяч подписчиков, он рассказывает о том, что происходит в Донецкой области.

В соцсетях также появлялись видео с пусковыми установками “Точки-У”, помеченными белыми буквами V, - одним из тактических знаков, который используют части российской армии, участвующие во вторжении в Украину.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team: один из прокремлевских Телеграм-каналов опубликовал “подтверждение”, что выстрел по вокзалу в Краматорске был произведен с украинской стороны. Оно основано на близости серийного номера этой ракеты с номерами других ракет, которые применялись украинцами. Однако существует фотография ракеты из провинции Идлиб в Сирии с номером, близким к аналогичной ракете “Точка-У”, примененной украинской стороной под населенным пунктом Снежное в Украине. Таким образом, близость серийных номеров не может указывать на применение ракеты какой-либо стороной.

Вердикт:

Доказательства, что удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где эвакуации ждали тысячи гражданских лиц, нанесли вооруженные силы Украины, являются сфабрикованными и ложными. Наш вердикт – фейк.