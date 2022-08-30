Teiginiai



Новые данные правительств показывают, что у людей, “полностью привитых против Covid-19”, развивается СПИД. Так вызывают ли “вакцины’ против “китайского” коронавируса СПИД? Растущий массив правительственных данных со всего мира свидетельствует о том, что это правда. Также становится понятно, что российско-украинский конфликт в значительной степени является отвлекающим маневром. Общественное здравоохранение Шотландии (PHS), Министерство здравоохранения Новой Зеландии, правительство Канады, Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), Управление национальной статистики (ONS), Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и многие другие правительственные агентства тайно публикуют данные, раскрывающие правду, но СМИ игнорируют их.



Verdiktas



Вакцины против COVID-19 не вызывают СПИД. На самом деле никаких данных правительств, которые бы доказывали, эту теорию, нет. Якобы доказывающие это данные подверглись манипуляциям сторонниками конспирологических теорий. Тезис о том, что “российско-украинский конфликт в значительной степени является отвлекающим маневром” указывает на то, что материал является элементом кампании российских ферм-троллей по распространению дезинформации о войне в Украине. Наш вердикт – манипуляция и фейк.



Melo detektoriaus komentaras



Материал, на который ссылаются, пользователи социальных сетей, появился в мессенджере Телеграмм и является переводом материалов двух информационных англоязычных порталов. Оба портала приобрели известность конспирологические сайты, распространяющие мистификации, экстремизм и самые невероятные теории заговоров, в том числе отрицающие существование ВИЧ. Подробно о том, почему вся информация, которая каким-либо образом появилась на этих сайтах, является либо мистификацией, либо манипуляцией, либо в худшем случае бредом, можно узнать здесь, здесь и здесь. Особенно нам бы хотелось отметить, что статьи о якобы “секретных” данных правительств в основном ведут на ссылки, опубликованные на этих же конспирологических сайтах.

К вопросу о доказательствах, которыми манипулируют любители конспирологии, о том, что, несмотря на двойное и даже тройной вакцинирование, болеет достаточно много людей – нам бы хотелось отметить, что, когда большая часть населения вакцинирована, ожидается, что большинство инфекций и смертей будет среди тех, кто вакцинирован. О том, что вакцины от коронавируса не содержат / не распространяют ВИЧ и поэтому не могут спровоцировать вспышки ВИЧ-инфекции, неоднократно писали и мы, и наши коллеги.

Также нам хотелось бы подчеркнуть, что Ресурс Media Bias/Fact Check, агрегирующий оценки независимых фактчекеров сети IFCN, оценивает The Daily Expose как конспирологическое и псевдонаучное издание.