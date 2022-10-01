Фейк: секретный доклад доказывает, что США устроили войну в Украине

Teiginiai

Имеется секретный доклад американского аналитического центра RAND corporation, который окончательно доказывает, что США спровоцировали войну в Украине, чтобы вызвать энергетический кризис и ослабить Германию.

Verdiktas

Предполагаемый доклад американского аналитического центра RAND не соответствует тому стилю, в котором обычно оформляются подобные документы. В нем есть грубые фактические ошибки, а также описание событий, произошедших после даты предполагаемого распространения доклада. «Доклад» использует странные речевые обороты и не использует специальные термины, используемые аналитиками в такого рода документах. Сама шведская газета Nya Dagbladet замечена за распространением дезинформации и конспирологических теорий. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

13 cентября шведская газета Nya Dagbladet опубликовала статью о том, что им стала доступна информация о том, «что может являться секретными планами США по ослаблению экономики Европы и созданию энергетического кризиса» (а 15 сентября опубликовали эту новость на английском).

Статья на английском в Nya Dagblaet © Ekrano nuotr.

Доклад, подписанный от имени RAND corporation озаглавлен «Ослабление Германии, усиление США». RAND corporation – это американская некоммерческая организация, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра и осуществляет аналитику по заказам различных органов федерального правительства Соединённых Штатов. Организация была основана в 1948 году и получает финансирование как из бюджета США, так и из частных пожертвований. Шведская газета приложила фото 6 страниц доклада (точнее, его краткого содержания, так как документ озаглавлен Executive Summary). В докладе описываются экономические проблемы США и возможность их решения: автор(ы) предполагаемого доклада пишут, что если ослабить Германию, то ресурсы Европы станут поступать в ЕС. Ослабление же Германии, как утверждается в докладе, можно вызвать, заставив страну отказаться от российских поставок энергии. Единственный способ добиться этого, описанный в документе, – это «вовлечь обе стороны в военный конфликт в Украине» и создать условия, при которых будут введены санкции, которые ввергнут Европу в энергетический кризис и помогут США укрепить свое финансовое положение.

RAND официально заявили, что предполагаемый доклад о конспирологических намерениях США «ослабить Германию» – это фейк © Ekrano nuotr.

Сам RAND опубликовал на следующий день небольшое заявление на своем сайте (выше), в котором сказано, что это фейк.

Российские пропагандистские медиа немедленно растиражировали публикацию шведской газеты, со словами «тезис о том, что США спровоцировали войну на Украине, уже не требует дополнительных доказательств» и «раньше они только догадывались, а сейчас стали появляться подтверждения».

Пример российской новости про предполагаемый доклад RAND © Ekrano nuotr.

Пример российской новости про предполагаемый доклад RAND © Ekrano nuotr.

Более того, даже Посольство Российской Федерации в Швеции опубликовало эту новость у себя в Twitter.



Фейк: секретный доклад доказывает, что США устроили войну в Украине © Ekrano nuotr.

Зарубежные фактчекеры обратили внимание на эту новость в шведской газете: Lead Stories получили комментарий от директора по связям с общественностью RAND, Джеффри Хайдея, который подтвердил, что документ – фальшивка. Logically подчеркнули грубейшие фактические ошибки якобы допущенные одним из авторитетнейших аналитических центров США – так, например, в докладе две палаты Парламента США названы «Конгресс» и «Сенат», хотят на самом деле нижняя палата называется «Палата представителей США», а «Конгресс» – это общее название законодательного органа Штатов. Также подчеркивается, что Nya Dagbladet раньше была замечена за распространением дезинформации по поводу коронавируса, а также правых конспирологических теорий. Еще более интересная ошибка заключается в том, что судя по тексту доклада США ответственны за закрытие «Северного потока-2», однако это невозможно, потому что доклад датирован 25 января 2022 года, а «Северный поток-2» был заморожен 22 февраля в связи с признанием «независимости» так называемых ДНР и ЛНР (тут наши коллеги из Logically допустили ошибку, связав заморозку «Северного потока» с вторжением – оно началось 2 дня спустя).

Мы попросили американского политолога, старшего научного сотрудника Atlantic Council и главу программы по энергетике, росту и безопасности International Tax and Investment Center (ITIC) Ариэля Коэна прокомментировать предполагаемый доклад RAND:

«Это абсолютный фейк – достаточно посмотреть на оформление доклада. Во-первых, не указано, какое именно исследовательское подразделение RAND готовило его (этих подразделений несколько). Во-вторых, (и это важно), не указаны имена авторов доклада. В-третьих, исследования RAND заказывают конкретные государственные органы по интересующим их темам, а в этом документе не указан конкретный клиент, просто сказано, что доклад предназначен для распространения в ЦРУ, Госдепартаменте США и других. Во-четвертых, нет ни одной сноски или концевой сноски, нет диаграмм и графиков для иллюстрации информации. В-пятых, написано просто «confidential», однако если доклад действительно секретный, то на нем должна стоять пометка, обозначающая уровень секретности. Наконец, стиль «доклада» не соответствует тому, как пишутся настоящие документы такого рода: даже для краткого содержания он короткий, в нем присутствуют странные обороты речи (например, никто не пишет злодейское «мы» в таких аналитических документах, «наши действия в этой стране», «нам нужно», так никто не пишет). При этом отсутствует современный политический и экономический жаргон, используемый современными американскими аналитиками, сотрудниками федерального правительства, экспертами. Замечу также, что различные органы власти федерального правительства США заказывают множество различных исследований или же просят аналитические центры проработать совершенно разнообразные и порой маловероятные сценарии. Это далеко не значит, что конкретные рекомендации или сценарии потом применяются на практике».