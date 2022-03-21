Фейк: Российские журналисты на территории “освобожденной от нацистов” Украины обнаружили концлагерь

Тезисы видео:

1) На севере Луганской народной республики боевики нацбатальона "Айдар" в колбасном цеху села Половинкино ещё восемь лет назад оборудовали тайный концлагерь, где подвергали местных жителей чудовищным пыткам только за то, что они говорили на русском языке;

2) В этой комнате находятся какие-то тряпки, солома – жутко представить, что здесь происходило. Очевидно, людей пытали, мучили.

3) Появляется "свидетельница" (Оксана, директор турфирмы из Луганска), которая заявляет, что "это был каменный мешок, где я провела два месяца". Женщина рассказывала об избиениях, которые ей пришлось пережить. Вскоре после рассказа о событиях она якобы скончалась от полученных ран и сопутствующих болезней.

4) Второй "свидетель" – восьмидесятилетний Николай Ворошило, который заявляет о том, что военнослужащие батальона "Айдар" его избили, тыкали ножами в сустав левой руки, резали ухо и нос и пытались узнать, где находится сын мужчины.

Комментарий Delfi.ru:

На самом деле материал российских журналистов – хорошо подготовленная ложь. Объясняем, почему.

В селе Половинкино на самом деле находилась база батальона “Айдар”, часть бойцов батальона на самом деле заслужила неоднозначную репутацию. Однако украинские военные не создавали концлагерей на так называемых территориях Донецкой и Луганской Народных Республик. Созданием концентрационных лагерей занимались сепаратисты на захваченных украинских территориях. Карта концлагерей, организованных сепаратистами, была опубликована еще в 2014 году. Одним из самых известных лагерей, созданных на территории ДНР и ЛНР пророссийскими сепаратистами, является "Изоляция".

О том, что на самом деле происходило в лагере "Изоляция", какие пытки применялись к людям в застенках этого места, можно прочитать здесь и здесь. Вкратце: к узникам применялось психическое, физическое и сексуальное насилие, пытки электротоком. Согласно данным украинской стороны, через лагерь "Изоляция" прошло не менее 3500 человек. 1600 из них – гражданские лица.

В сюжете, подготовленном российскими СМИ, присутствует ряд громких заявлений журналиста, который использует такие слова как нацисты, концлагерь, пытки для того, чтобы вызвать у зрителей репортажа как можно больше негативных эмоций по отношению к украинцам. В репортаже отсутствуют: серьезные и аргументированные доказательства, а свидетели, которые утверждают, что к ним применялись пытки, являются более чем сомнительными. Женщина представляется как Оксана К., директор луганской туристической фирмы (женщина, по словам журналистов, уже давно скончалась из-за ранений и сопутствующих болезней), восьмидесятилетний Николай Ворошило, житель села Половинкино.

На что обратить внимание: если верить российскому журналисту, женщина давно скончалась, поэтому проверить ее слова о том, что происходило в селе Половинкино, не представляется возможным.

Николай Ворошило утверждает, что украинские военные его пытали – резали уши, нос и локоть. Поскольку мужчина одет в куртку, проверить получил ли он повреждения локтя – невозможно. Однако ни на носу мужчины, ни на его ушах, которые хорошо видны на видео, следов порезов не видно. Стоит также обратить внимание, что свои обвинительные показания он дает в присутствии двух вооруженных пророссийских сепаратистов.

Свидетельство Оксаны К. появилось на канале IGCP в социальной сети YouTube шесть лет назад. Канал был создан в марте 2014 года, почти одновременно с аннексией Крыма. В течение ряда лет канал оставался неактивным, свою деятельность возобновил после начала военных действий России против Украины. Это позволяет отнести его к ресурсам, которые Российская Федерация в той или иной степени использует для пропаганды и информационного влияния.

Вердикт:

Сюжет практически одновременно появился на как минимум десятке информационных ресурсов, которые контролирует либо Российская Федерация, либо пророссийские сепаратисты из непризнанных Донецкой и Луганских республик. Мы считаем, что сюжет создан таким образом, чтобы вызвать у зрителей эмоции ненависти и страха по отношению к украинцам. Наш вердикт – пропаганда, ложь и попытка спровоцировать национальную рознь.