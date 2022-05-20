Фейк: российские военные взяли в плен воюющего на стороне Украины отставного канадского генерала

Тезисы видео:

Источники сообщают о захвате в Мариуполе Тревора Кадье, канадского генерала, и его доставке в Москву. Отставной генерал армии Канады Тревор Кадье, находившийся на мариупольском предприятии Азовсталь, взят в плен российскими войсками и доставлен в Москву, чтобы предстать там перед судом. По непроверенным пока данным источников, канадский генерал был захвачен в плен при попытке бегства. Сообщается, что Кадье руководил биологической лабораторией, работавшей со смертоносными вирусами, которые стали причиной гибели 18 человек. Ранее о нахождении генерала в Мариуполе информировал официальный представитель военного командования ДНР Эдуар Басурин. О том, что Тревор Кадье находится в Украине, сообщали также западные масс медиа. В прошлом высокопоставленный военный обвинялся в Канаде в сексуальным домогательствах и харассменте. В частности, информацию о нахождении генерала в Украине во многом подтверждает газета Ottawa Citizen, которая 21 апреля написала, что Кадье в сентябре прошлого 2021 года должен был принять командование канадскими сухопутными войсками, однако, поскольку одна из бывших сотрудниц обвинила его в насилии, назначения не состоялось. Вскоре после этого Тревор Кадье отказался от должности, уволился с военной службы и через некоторое время отбыл в Украину (сохранен оригинальный текст видеосюжета – Ред.).

Комментарий Delfi.ru:

Нам удалось проследить появление информации о том, что отставной канадский генерал попал в плен к российским военным до сайта российского телеканала 360tv.ru. На сайте телеканала заметка о пленении Тревора Кадье появилась 2 мая в 14.49. Впоследствии публикацией со ссылкой на 360tv.ru поделилась на своем портале российская газета "Взгляд".

Сюжет видео о якобы взятом в плен Треворе Кадье состоит из двух фейков – пленение самого Кадье и факт того, что отставной генерал якобы возглавлял биолабораторию, в которой ученые работали над исследованием смертоносных вирусов. Тема биолабораторий в Украине является одной из самой востребованный в российских средствах массовой информации, которые генерируют огромное количество дезинформации и мистификаций. И мы, и наши коллеги, и известные ученые из различных изданий в разных странах, в том числе и из самой России, неоднократно писали о том, что доказательства работы в Украине биолабораторий, в которых разрабатывалось биологическое оружие – липовые и шитыми белыми нитками.

Особой популярностью у российских СМИ, пророссийских блогеров и журналистов пользуется тема секретных военных биолабораторий в захваченном ими Мариуполе, в которых военные НАТО проводили секретные исследования. Наши коллеги из издания stopfake анализируют один из таких фейков о том, что в лаборатории в Мариуполе исследовались штаммы холеры. Вкратце: лаборатория, в которой военными якобы исследовалась холера, на самом деле занималась санитарным надзором и мониторингом возможных вспышек холеры в городе.

Несколько недель назад, в апреле, российские СМИ и работающие на них блогеры и журналисты уже сообщали о том, что в Мариуполе, в боях за завод "Азовсталь", российские военнослужащие взяли в плен Роджера Клотье Младшего, генерал-лейтенанта армии США. Однако это сообщение оказалось обыкновенной уткой и дезинформацией. История с попавшим в плен генералом Тревором Кадье, скорее всего, из той же самой бочки. Подробный разбор этого фейка можно прочитать здесь и у наших коллег из изданий mythdetector.ge и The Insider.

The Insider: в августе 2021 года Кадье был назначен на должность командующего сухопутными силами Канады. Но инаугурацию отложили из-за того, что генерала обвинили в сексуальных домогательствах, причем произошел этот эпизод еще в 1994 году, когда он учился в Королевском военном колледже. Кадье утверждал, что обвинения безосновательны, но после нескольких месяцев расследования 5 апреля 2022 года подал в отставку (Мариуполь блокирован российскими силами по крайней мере со 2 марта – Ред.). О его отъезде в Украину пресса сообщила 21 апреля. Остается не совсем понятно, как ему удалось попасть в Мариуполь, который с начала апреля был блокирован. Кадье не мог иметь отношения к деятельности каких-либо биолабораторий: это не его профиль. Он получил военное образование и сделал карьеру боевого офицера.

Mythdetector.ge: к материалам о задержании Кадье иногда прилагается фотография, которая создает впечатление, что якобы это снимок задержания бывшего канадского генерала, но на самом деле фото взято из видео, опубликованного vesti.ru 24 февраля, в котором заявляли, что в самопровозглашенной Донецкой республике сдались в плен украинские солдаты.

Фейк: российские военные взяли в плен воюющего на стороне Украины отставного канадского генерала © Ekrano nuotr.





Вердикт: с очень большой долей вероятности можно заявить, что видеосюжет и информация о том, что в боях за завод "Азовсталь" в руки российских военных попал отставной генерал армии Канады Тревор Кадье, является очередным фейком, созданным и затем распространённым российскими СМИ и пророссийскими блогерами. Наш вердикт – фейк и дезинформация.