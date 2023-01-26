Teiginiai



Жители Польши массово бегут из страны, лишь бы их не призвали на военные сборы, которые пройдут весной нынешнего года. Польский журналист популярного издания Якуб Мозняк сообщает, что за последние несколько недель более 70 тысяч поляков сбежали в другие страны. Мозняк отмечает, что после того, как в стране начался призыв, возмущенные люди пришли к военкоматам в своих городах и начали протестовать.



Verdiktas



Сайт, на который ссылается автор видео и на котором появилась публикация, распространяет дезинформацию и пророссийские нарративы в Польше. Наш вердикт – ложь и дезинформация.



Melo detektoriaus komentaras



Авторы видео несколько раз повторяют, что из “Польши за последние несколько недель выехало порядка 70 тыс. человек, чтобы избежать принудительной мобилизации”. На самом деле ничего такого нет и не было, создатели видеосюжета повторили дезинформацию, которую распространило пророссийское маргинальное интернет-издание из Польши Niezależny Dziennik Polityczny. В Польше выяснили, что создатели Niezależnego Dziennika Politycznego искажением переписанной и опубликованной другими СМИ информации таким образом, чтобы распространять пророссийские нарративы.

Фейк: поляки массово покидают свои дома из-за принудительной мобилизации © Ekrano nuotr.

Ни польские средства массовой информации, ни статистический департамент не подтверждают выдуманных данных о том, что якобы из Польши в течении последних дней уехало больше 70 тысяч граждан. Утверждения, что поляки бегут от принудительной мобилизации, также не соответствует действительности. В Польше не проводится никакой мобилизации - ни добровольной, ни принудительной. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно, например, зайти на сайт министерства обороны Польши.

Михал Марек, доктор наук из Ягеллонского университета, основатель Центра исследований современной среды безопасности отметил, что статьей в Niezależnegym Dzienniku Politycznym, самой по себе полной дезинформации, воспользовались российские пропагандистские СМИ.