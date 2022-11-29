Teiginiai



Главный посыл видео состоит в том, что польские власти открыто готовятся к участию в украинском конфликте, о чем свидетельствуют некоторые законодательные изменения, в том числе “Закон о защите отечества”, возвращающий обязательную военную службу. Кроме того, польские власти под нажимом США могут ввести свои войска на территорию Украины, если власть Зеленского в Киеве ослабнет. Автором этих высказываний является политолог Лешек Сыкульский, “умеренный эксперт, считающий, что польское государство должно иметь позитивные отношения с Москвой". Его цитирует “Газета Выборча”. Далее даются комментарии ряда российских экспертов, смысл которых сводится к тому, что публикацию в "Газете Выборчей" следует рассматривать как желание Варшавы аннексировать украинскую Галицию.



Verdiktas



Заявления о неких планах Варшавы по вводу войск и присоединению западной Украины – это фейк российской пропаганды. Для его поддержания в дискурсе прокремлевские пропагандисты сознательно используют манипуляции, основанные на достаточно примитивных приемах и вольной трактовке иноязычных текстов, адаптированных для русскоязычной публики. Это все служит созданию видимости поддержки российских пропагандистских антиукраинских нарративов в странах ЕС, а также эффекта значимости персонажей, преподносимых русскоязычной публике как экспертов. Однако простое обращение к первоисточнику четко показывает, что данное видео - фейк и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Рассказы о якобы имеющихся у Польши (а также Венгрии и Румынии) планах по захвату западных областей Украины является одним из самых популярных нарративов, распространяемых российской пропагандой. “Детектор” лжи уже неоднократно обращался к данной схеме, рассказывая, почему все подобные заявления являются фейками. Содержательное разоблачение данного фейка можно прочитать здесь или здесь. О том, как российские пропагандисты используют информационные вбросы на данную тему, мы также уже писали. Например, по этой ссылке можно прочитать, как российские пропагандисты пытаются выдать фейки своего авторства за мнение европейских изданий. А здесь можно ознакомиться с тем, как российская пропаганда пытается выдать частное мнение венгерского маргинального политика за официальную позицию страны.

Видеосюжет прекрасно иллюстрирует еще один способ информационных сбросов, используемых российской пропагандой. Во многом, эта техника идентична той, когда мнение отдельных политиков выдаётся за официальное. Однако здесь речь пойдет о персонажах, которых в прокремлевских СМИ представляют как политологов и прочих экспертов. Ключевой фигурой в нем является Лешек Сыкульский, которого представляют как умеренного эксперта, реально смотрящего на происходящие события и имеющего серьезные заслуги перед Польшей.

Однако прием, используемый российскими пропагандистами рассчитан на тех, кто мало ориентируется в польских реалиях, а также не может самостоятельно проверить источники информации.

Кроме того, имеет место очевидная манипуляция относительно источника публикации, которым является “Газета Выборча”, а также контекста. Дело в том, что Сыкульский выступил с этими тезисами в Познани в местном книжном магазине “Sursum Corda”, где 15 ноября состоялось мероприятие под названием “Кому хочется участия Польши в войне с Россией?” (польск.: Komu zależy na udziale Polski w wojnie z Rosją?). На следующий день местная (то есть познаньская) редакция “Газеты Выборчей” написала об этом заметку, под недвусмысленным названием “Пророссийская пропаганда на встрече в Познани. “Польское правительство готовится к войне на Востоке” (польск.: Prorosyjska propaganda na spotkaniu w Poznaniu. "Polski rząd przygotowuje się do wojny na Wschodzie"). По гиперссылке можно ознакомиться с ее содержанием. Таким образом можно сделать три вывода. Во-первых, Сыкульский не давал комментария “Газете Выборчей”, а сам текст, ставший источником для дальнейших манипуляцией российской пропаганды, был лишь заметкой о данном мероприятии. Во-вторых, текст вышел в местном, а не в общенациональном издании “Газеты Выборчей”, что еще раз свидетельствует его малозначимости для общепольского дискурса. В-третьих, название статьи четко определяет тезисы Сыкульского о подготовке польского правительства к войне на Востоке как “пророссийскую пропаганду”.

Интересно также, как российские переводят некоторые части текста. Например, действительно в тексте познаньской редакции “Газеты Выборчей” упоминается то, что Сыкульский работал в канцелярии покойного президента Леха Качиньского, и что Анджей Дуда наградил его Бронзовым крестом Заслуги в 2021 г. Однако фраза о нем как об умеренном эксперте, предшествующая описанию его регалий изменена по сравнению с оригиналом. Там говорится, “что еще недавно др. Лешек Сыкульский имел репутацию умеренного ученого” (польск. “że jeszcze niedawno dr Leszek Sykulski miał opinię umiarkowanego naukowca”). Очевидно, что польское издание таким образом еще раз подчеркивает переход Сыкульского на откровенно пророссийские позиции, в то время как российские пропагандисты вырывают слова из контекста предложения для придания источнику своего фейка дополнительной репутации.

История, связанная с источником для этого фейка, показывает, что российская пропаганда отслеживает мероприятия, проходящие в странах ЕС, какими бы маргинальными по содержанию и составу участников они не были. После этого они пытаются гиперболизировать значение таких мероприятий, а также приукрасить биографии цитируемых ими экспертов. Для этого используется вольное трактование текста из иноязычного (в данном случае польского) первоисточника, когда убираются негативные оценки участников и их высказываний передаются в нейтральном для российской пропаганды свете или даже сознательно гиперболизируются посредством вырывания слов из контекста.