Тезисы видео: власти в Польши будут заставлять беженок из Украины работать на стройках. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши признался, что сегодня экономика Польши нуждается в рабочей силе, прежде всего в строительной сфере, и призвал застройщиков использовать украинских беженок. По утверждению Моравецкого, дефицит рабочих рук связан с тем, что костяк дешевой рабочей силы в Польше составляли украинцы, которые сегодня, по словам премьера, остались в Украине. Сегодня на польских стройках в связи с тем, что многие мужчины-украинцы ушли защищать страну, выполняя великий долг перед суверенной Украиной, ощущается нехватка рабочих рук. Но самое главное - давайте помнить, что защита Украины - это и защита Польши, за нас там украинцы стоят, мы в долгу перед ними, заявил Матеуш Моравецкий. По подсчетам премьер-министра, в Польше сейчас находится 2,2 миллиона беженцев, но 90 проц. из них составляют женщины и дети. В связи с этим Моравецкий призвал польских предпринимателей больше вовлекать в свою деятельность украинцев, проживающих сейчас в Польше, - это может стать большой добавленной стоимостью для нашей экономики, считает польский премьер (мы сохранили оригинальный текст о премьер-министре Польши, Матеуше Моравецком, с которым выступил автор видео – ред.).

Фейк: польские власти будут заставлять беженок из Украины работать на стройках © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru: информация о том, что власти Польши намереваются заставить работать на стройках в Польше украинских женщин – фейк. Мы ознакомились с интервью, которое еженедельнику "Газета Польска" дал Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, и таких слов, которые ему приписывают пророссийские блогеры и СМИ, в этом интервью нет. Приводим фрагменты интервью:

- В Польше находится более 2 миллионов беженцев из Украины, которых поляки приняли с большой теплотой. Но очевидно, что любой энтузиазм в какой-то момент угасает. Какие меры готовится предпринять польское правительство, чтобы справиться с прибытием такой большой волны людей?

- В настоящее время в Польше проживает более 2,5 миллионов беженцев. 90 процентов из них – женщины и дети, часть – пожилые люди. Вместе с украинцами, которые ранее работали здесь, - это более 3,5 миллионов человек. Стоит учитывать, что эти украинцы также работают на Польшу. Надо понимать, что есть группы, в том числе из ультраправой среды, которые пытаются отбить у поляков охоту к этим патриотическим, гражданским усилиям, которые мы переживаем. Это люди, которые часто ведут информационные войны и производят фальшивые новости, как будто они действуют по приказу Путина. Например, неправда, что украинцы имеют больший доступ ко многим общественным услугам - будь то образование, здравоохранение или рынок труда - чем поляки. Я хотел бы отметить, что сегодня у нас самый низкий уровень безработицы в истории Третьей Республики Польша. Когда я встречаюсь с предпринимателями, первая фраза в этих разговорах звучит так: нам нужны руки и головы для работы. Поэтому труд украинцев, живущих в Польше, может стать большой добавленной стоимостью в нашей экономике. Сегодня на польских стройках начинает ощущаться нехватка рабочих рук из-за того, что многие украинские мужчины ушли на войну, выполняя свой великий патриотический долг перед суверенной Украиной. Но самое главное: давайте помнить, что защита Украины – это также защита Польши. Украинцы сражаются за нас на этих позициях. Мы обязаны им своей благодарностью. Поэтому я рад, что почти все поляки приветствовали военных беженцев с открытым сердцем по принципу «гость в доме - Бог в доме».

Вы начали говорить о геополитике. Некоторые сегодня даже говорят о возрождении традиции Первой республики, конечно, имея в виду союз нескольких наций и государств. Во время визита президента Байдена у нас была ситуация, когда Жешув стал центром мира. Какое значение это имеет для нашего будущего?

Вместе с Украиной мы представляем более 80 миллионов человек, проживающих на большой территории, которые могут внести свой вклад в силу этой части Европы. Польша первой подняла вопрос о необходимости масштабного плана Маршалла для Украины. 5 мая в Варшаве состоится большой съезд тех, кто хочет участвовать в восстановлении Украины. Я почти каждый день говорю об этом с лидерами западных стран. Польша должна быть в центре этого процесса восстановления. И для этого есть большие возможности. За общими интересами следуют геополитические процессы. Когда Украина, во что я твердо верю, защитит свой суверенитет, Польша станет для нее естественным мостом и партнером на пути в Европу. Польша поддерживает европейские устремления Украины. Это отличная возможность для нас расширить зону свободы и суверенитета, а также свободного перемещения экономических товаров.

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Другие польские издания также не подтверждают откровений российских СМИ.

Вердикт: автор видеосюжета фальсифицирует факты и выдает свое мнение и слова за те, которые якобы произнес Матеуш Моравецки, премьер-министр Польши. Наш вердикт – манипуляция и фейк.