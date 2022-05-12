Фейк: Польша собирается захватить часть территории Украины

Тезисы видео:

1) ВВС сообщает о том, что Польша готовится к вводу войск в западную Украину;

2) В городах Польши появились плакаты с главой вооруженных сил страны, генерал Ярославом Микой со словами “Время вспомнить историю”. Именно генерал Ярослав Мика подписал приказ о приведении частей польской армии в полную боевую готовность в целях защиты важной инфраструктуры во Львовской, Волынской областях Украины;

3) Автор видео ссылается на документ, в котором генерал Ярослав Мика якобы дал соответствующий приказ десантным батальонам польской армии;

4) Автор видео также ссылается на слова Сергея Нарышкина, главы службы внешней разведки России, который сообщил, что Вашингтон и Варшава разрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Польши над “своими историческими владениями” в Украине;

5) Российская Федерация не спешит развивать свои военные успехи, потому что ожидает, когда Польша начнет свой поход, чтобы занять часть Украины;

Комментарий Delfi.ru:

Михаил Онуфриенко, бывший житель Украины, пророссийский блогер и журналист поддержал аннексию Крыма Россией, на сегодняшний момент скорее всего проживает именно так.

Практически все тезисы, который озвучил Онуфриенко в своем видеосюжете, являются манипуляцией и мистификацией. Документ, в котором генеральный штаб польской армии приказывает генералу Гжегожу Гродскому подготовить 6 воздушно-десантных батальонов польской армии для защиты объектов критической инфраструктуры от российской агрессии во Львовской, Волынской областях Украины – подделка. Это выяснили наши коллеги из FakeNews.pl. На самом деле генерал Гжегож Гродски с начала апреля ушел в запас, а сам документ до того, как над ним поработали фальсификаторы, рассказывал о прививках против COVID-19.

То, что документ фальсифицирован, подтвердила и пресс-секретарь Генштаба Польши Йоанна Клейшмит. “Распространенное в социальных сетях сообщение о якобы изданном 27 апреля этого года приказе начальника Генерального штаба Войска Польского является ложным. Получателей вводят в заблуждение как содержание, так и используемая фотография опубликованного документа. Это преднамеренная дезинформационная акция”, – отметила полковник Клейшмит. Прочитать об этом можно здесь и здесь.

BBC не сообщало о готовящемся вводе польских войск на территорию Украины.

"Цель распространения подобной ложной информации обычно одна и та же: либо попытаться дискредитировать кого-то в глазах его сторонников, либо посеять хаос. В данном случае, вероятно, и то, и другое одновременно – "наказать" лидера страны, проводящей неблагоприятную для России политику, и вбить клин между поляками и украинцами, напомнив о самых тяжелых страницах нашей общей истории. Повторяющиеся в российской пропаганде темы о якобы желании Польши силой захватить западные украинские территории – это более или менее одна и та же игра. Это все для того, чтобы напугать украинцев "польскими панами" и одновременно спровоцировать некоторых плохо информированных, но радикально настроенных псевдопатриотов", – рассказал Delfi.ru Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского.

Ранее мы уже неоднократно рассказывали о том, что информации и сообщения российских СМИ и пророссийских блогеров о якобы готовящейся агрессии Польши против России являются фейком.

Вердикт:

Онуфриенко сообщает полностью не соответствующую действительности информацию, которая основывается на фальсифицированных фактах. Наш вердикт – фейк и манипуляция.