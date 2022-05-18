Фейк: Польша намеревается перейти на сторону России, уничтожить Украину и захватить ее западную часть

Тезисы видео:

1) Польша помогает Украине только для того, чтобы в удобный момент, уничтожив украинское государство, разделить его территорию вместе с Российской Федерацией и занять западную часть Украины;

2) Польша до сих пор претендует на часть своей бывшей территории – "восточные кресы". Все восемь лет, начиная с 2014 года, Польша готовилась к аннексии части западной Украины;

3) После оккупации части западной Украины Польша приступит к денацификации украинского населения этого региона.

Комментарий Delfi.ru:

Нарратив о том, что Польша готовиться захватить и аннексировать либо западную часть Украины, либо часть Беларуси с завидным упорством год за годом появляется в российских средствах массовой информации, у пророссийских блогеров и в заявлениях политиков, и чиновников РФ начиная по крайней мере с 2009 года. Однако все эти сообщения, как и в случае стрима Юрия Подоляки, не содержат никаких доказательств, кроме личного мнения стримера, политика, журналиста, не подтвержденного никакими фактами.

В середине апреля появилась фотография, которая якобы доказывает существование карт, по которым польская армия готовится ко вторжению в Украину. На самом деле фотография – фотомонтаж. В нынешнем месяце мы доказали, что фейками являются: сюжет о том, что польские власти будут заставлять беженок из Украины работать на стройках; президент Польши – внук поручика ОУН-УПА и, наконец, фейк о том, что… Польша собирается захватить часть территории Украины, - тот самый, который озвучил коллега Юрия Подоляки по журналистской профессии – Михаил Онуфриенко. Примечательно, что Онуфриенко в отличии от Подоляки представил ряд фактов, которые, по его мнению, доказывают зловещие планы Польши, однако самое смешное, что все доказательства фальсифицированы.

Наши коллеги из польского издания demagog.org.pl сообщают: рекламные щиты оказались фотомонтажем. Фотографии, опубликованные в Фейсбуке, не соответствуют действительности. Предполагаемый приказ о подготовке вторжения в Украину был намеренно сфабрикован (впервые появился в Телеграм-канале Сплетница – канале, которым управляют украинские граждане, завербованные Россией для дестабилизации региона, о чём предупреждает украинская разведка). Материал BBC, который должен был подтвердить готовность вооруженных сил Польши начать вторжение в Украину, является фейком, как сообщил один из сотрудников станции. Фальсификацией является и документ, который якобы свидетельствует о планах ввода в Украину польско-литовского миротворческого контингента.

Согласно данным польской погранслужбы, на 14 мая польско-украинскую границу пересекло – 3,36 млн украинских беженцев. Польская сторона предполагает безвозмездно выделить на помощь украинским беженцам как минимум 2,2 млрд евро.

Нам бы хотелось отметить, что что бы там не заявлял автор, но Польша в отличии от Российской Федерации уважает границы соседних стран, строго придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и, соответственно, не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь. Одна из последних военных авантюр, развязанных Россией против Украины, закончилась тем, что она в 2014 году аннексировала Крым. Именно Российская Федерация, а не Польша, готовилась к тому, чтобы в феврале нынешнего года развязать новую войну против Украины и попытаться свергнуть демократически избранное правительство и президента Владимира Зеленского.

Ни Польша, ни какая-либо другая страна ЕС не заинтересованы в пересмотре своих нынешних границ и не могут быть заинтересованы, так как являются членами Европейского Союза и оборонительного Североатлантического Альянса. Членство в этих организациях не предусматривает, что государства, которые входят в их состав, будут выступать агрессорами для того, чтобы аннексировать территории других стран.

Поскольку Польша не намеревается захватывать либо аннексировать западную часть Украины, никакой денацификации Украины польскими войсками, о которой мечтает автор, не будет.

Вердикт:

Весь видеосюжет, в котором пророссийские блогер Юрий Подоляка рассуждает о том, что Польша готовится к военным действия против Украины и намерена аннексировать ее западную – один большой фейк, который зиждется на личных и зачастую фантасмагорических домыслах воспаленного воображения автора.