Фейк: “Польша готовится к нападению”

Тезисы видео:

Польша готовится ко вторжению. Ярослав Качиньский подал в отставку с поста вице-премьера и намерен продолжать работу только в качестве председателя партии "Право и Справедливость". Качиньский сказал, что на посту заместителя премьер-министра министр национальной обороны его заменит Мариуш Блащак. Польша готовится к марш-броску и потому ставит во главе руководства военных.

Комментарий Delfi.ru:

В правительстве Польши действительно произошли изменения (цитируем наших коллег из PAP): вице-премьер-министром назначен глава Министерства обороны Мариуш Блащак. Агнешка Сцигай, Влодзимеж Томашевский и Збигнев Хоффман назначены министрами-членами Совета министров. Качиньский сосредоточится на партийной деятельности. Место Качиньского в польском правительстве занял глава Министерства обороны Мариуш Блащак, назначенный вице- премьер-министром. Как заявил Качиньский, Блащак также возглавит Комитет по вопросам безопасности. "Это совершенно естественное решение. У нас идет война, а он министр обороны, поэтому в той особой ситуации, в которой мы находимся, такая комбинация имеет очень большие преимущества", — сообщил Качиньский.

Мариуш Блащак не является кадровым военным. С биографией политика можно ознакомиться здесь. Поэтому заявление автора видео о том, что Польша готовится к нападению, захвату или каким-либо военным действиям, а потому ставит во главе руководства военных, лишено смысла. Пост министра обороны Блащак занимал с 2018 года.

Сюжеты в российских СМИ либо у пророссийских блогеров о том, что Польша готовит аннексию либо захват части территории Украины, распространяются по крайней мере начиная с 2014 года, когда Владимир Жириновский предложил Варшаве раздел Украины, а российские СМИ создали и запустили фейк, что это предложила польская сторона. Мы подготовили ряд материалов, в которых объясняем, что сообщения об агрессивных намерениях Польши по отношению к Украине, Беларуси либо даже Российской Федерации – дезинформация.

В середине апреля появилась фотография, которая якобы доказывает существование карт, по которым польская армия готовится ко вторжению в Украину. На самом деле фотография – фотомонтаж. Фейк о том, что Польша собирается захватить часть территории Украины, озвучил пророссийский блогер Михаил Онуфриенко. После проверки выяснилось, что доказательства фальсифицированы. Фейками являются и сообщения о том, что на территории Украины действуют батальоны польских наемников.

Польша в отличии от Российской Федерации уважает границы соседних стран, строго придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и, соответственно, не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь. Одна из последних военных авантюр, развязанных Россией против Украины, закончилась тем, что она в 2014 году аннексировала Крым. Именно Российская Федерация, а не Польша, готовилась к тому, чтобы в феврале нынешнего года развязать новую войну против Украины и попытаться свергнуть демократически избранное правительство и президента Владимира Зеленского. Ни Польша, ни какая-либо другая страна ЕС не заинтересованы в пересмотре своих нынешних границ и не могут быть заинтересованы, так как являются членами Европейского Союза и оборонительного Североатлантического Альянса. Членство в этих организациях не предусматривает, что государства, которые входят в их состав, будут выступать агрессорами для того, чтобы аннексировать территории других стран.

Вердикт:

Хотя в видеосюжете и говорится о событиях, которые действительно недавно произошли, его создатели делают несовпадающие с действительностью выводы, манипулирую фактами для того, чтобы убедить зрителей в том, что Польша вот-вот готова начать агрессивные действия. Наш вердикт – фейк и манипуляция.