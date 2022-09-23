aA
В социальных сетях появилась публикация, автор которой пытается доказать, что символика, которую используют украинские военные – нацистская, а раз так, то и Украина является фашистским государством. Мы выяснили, что на самом деле автор манипулирует фактами, а равносторонние кресты на украинской технике ничего общего с нацистской не имеют. Наш вердикт – фейк.
Фейк: «патриоты» Украины массово идентифицируют себя с Третьим рейхом
Фейк: «патриоты» Украины массово идентифицируют себя с Третьим рейхом
© Ekrano nuotr.

Teiginiai

Украинские лидеры общественного мнения пытаются установить некую идейную преемственность между киевским режимом и нацистской Германией, а конфликт с Россией представить “реваншем” за 1945 год. “Патриоты” Украины массово идентифицируют себя с Третьим рейхом. На украинских танках и самоходках новый тактический знак — белые кресты, похожие на балкенкройц – это опознавательный знак вермахта.

Verdiktas

Статьи по теме:
Армия Литвы: поток дезинформации растет, мишень – ограничения на поездки россиян
Литовцы готовятся к тяжелой зиме: откладывают деньги, но сбережения скоро начнут таять

Белый крест, который используют украинские военные, не связан ни с нацистской идеологией, ни с символикой Вермахта времен Второй мировой войны. Украинцы не идентифицируют себя с Третьим рейхом. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Белые кресты, которые появились на украинской военной технике, не имеют ничего общего с нацистской символикой. Символ вооруженных сил Украины на самом деле является одной из старейших геральдических фигур, происхождение которого восходит к временам римского императора Константина. На украинских землях белый равноконечный крест исторически считается хоругвью казачества. Он изображен, в частности, на флаге 1651 года, хранящемся в Стокгольмском музее. Помимо этого равноконечный крест присутствует на флаге гетмана Богдана Хмельницкого.

Также нам бы хотелось отметить, что в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Тем, кто использует, изготавливает, распространяет такую символику грозит административная и уголовная ответственность (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы). В Германии, в которой также запрещена нацистская символика, запретов относительно равноконечного креста нет. Нам не удалось обнаружить информацию, что этот геральдический символ запрещен в каких-либо других странах ЕС.

Заявления российской стороны о том, что Украина находится под контролем либо нацистов, либо фашистов, либо всех их вместе взятых, не соответствует действительности. Более того, это является одним из элементов кампании по дезинформации, которую Кремль ведет против Украины. Российские государственные СМИ и прокремлевские издания уже давно заклеймили всех, кого считают враждебными России или геополитическому проекту объединения русскоязычного мира или „Русскому миру”, нацистами или сторонниками нацистов. И мы, и наши коллеги из различных изданий, подготовили ряд материалов, в которых рассказываем, каким образом в новостной повестке Кремля и российских СМИ появился нарратив о нацистах и какие цели благодаря нему пытаются реализовать российские политтехнологи. Статьи на эту тему можно прочитать здесь, здесь и здесь.

ВЫСЫЛАЙ ФАКТ!

Если комментарии экспертов или политиков показались вам неубедительными, проверь их при помощи „Детектора лжи” и узнай правду!

Загрузить
* Поля обязательные к заполнению
Статьи по теме:

Фейк: Англосаксы намерены сократить население России на 100 миллионов человек

В социальных сетях распространяется видеозапись...

Компании в Литве вынуждены прекращать производство, некоторых продуктов не будет в продаже

Растущие расходы на энергетику заставляют компании...

Офис президента о переговорах по ценам на электроэнергию: настало время министерских решений

Главный советник президента Аста Скайсгирите говорит,...

Живущий в Литве русский о действующем решении: вы не представляете, что сейчас творится в социальных сетях

19 сентября в Литве вступил в силу запрет на въезд...

В Финляндии предлагают законами ограничить въезд россиян

С предложением изучить национальное законодательство...

Сейм в срочном порядке рассмотрит запрет на ретрансляцию российских медиаканалов

Во вторник Сейм после обсуждения одобрил...