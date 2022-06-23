Тезисы фотографии:

Литовский снайпер 13 января 1991 года. Эти люди стреляли в своих, а потом обвинили в убийствах армию СССР. Редкое фото, я таких не видел ещё. Эта тема со снайперами потом была продолжена ЦРУ на многих Цветных революциях, на Майдане, например (мы сохранили оригинальный текст – Ред.).

Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года © Ekrano nuotr.





Комментарий DELFI:

При помощи этой фотографии автор текста пытается распространить сразу несколько несовпадающих мифов, созданных Кремлевской пропагандой о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Один из самых известных мифов — это миф о том, что во время штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни с литовской стороны присутствовали снайперы, которые вели огонь по гражданскому населению и советским военнослужащим для того, чтобы спровоцировать кровопролитие. И мы и наши коллеги подготовили материалы с подробным разбором этой конспирологической теории от кремлевских политтехнологов. С достоверными рассказами участников и свидетелей событий у Вильнюсской телебашни можно ознакомиться здесь и здесь. С Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы подготовил большое количество фото и видео материалов по теме событий 13 января 1991 года в Вильнюсе как у городской телебашни, так и у литовского парламента. С хронологией событий 13 января можно ознакомиться на официальной странице Сейма Литвы.

Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года © Ekrano nuotr.

Нам удалось выяснить, что фотография, о которой идет речь, была сделана 20 января 1991 года у литовского парламента, фотографом ТАСС. Скорее всего, на ней запечатлены добровольцы, которые пришли защищать парламент страны, с фотографиями на которых запечатлены защитники Сейма можно ознакомиться здесь.

Вердикт:

В российских СМИ и в среде пророссийских блогеров периодически появляется дезинформация о событиях 13 января у Вильнюсской телебашни. Люди на фотографии не являются снайперами, фотография сделана не у Вильнюсской телебашни, а у Сейма Литвы, и люди на ней – это добровольцы, пришедшие защищать парламент. Наш вердикт – фотография настоящая, она действительно есть в фотобанке ТАСС, а вот текст, которым снабдили фотографию в социальных сетях, ничто иное как манипуляция и фейк.