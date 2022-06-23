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В социальных сетях, появилась фотография, на которой запечатлен снайпер, якобы стрелявший по гражданским 13 января 1991 года во время штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни. Объясняем, что на самом деле на фотографии не снайпер и сделана она не 13 января 1991 года и не у столичной телебашни. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года
Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года
© Ekrano nuotr.

Тезисы фотографии:

Литовский снайпер 13 января 1991 года. Эти люди стреляли в своих, а потом обвинили в убийствах армию СССР. Редкое фото, я таких не видел ещё. Эта тема со снайперами потом была продолжена ЦРУ на многих Цветных революциях, на Майдане, например (мы сохранили оригинальный текст – Ред.).

Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года
Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года
© Ekrano nuotr.
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Комментарий DELFI:

При помощи этой фотографии автор текста пытается распространить сразу несколько несовпадающих мифов, созданных Кремлевской пропагандой о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Один из самых известных мифов — это миф о том, что во время штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни с литовской стороны присутствовали снайперы, которые вели огонь по гражданскому населению и советским военнослужащим для того, чтобы спровоцировать кровопролитие. И мы и наши коллеги подготовили материалы с подробным разбором этой конспирологической теории от кремлевских политтехнологов. С достоверными рассказами участников и свидетелей событий у Вильнюсской телебашни можно ознакомиться здесь и здесь. С Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы подготовил большое количество фото и видео материалов по теме событий 13 января 1991 года в Вильнюсе как у городской телебашни, так и у литовского парламента. С хронологией событий 13 января можно ознакомиться на официальной странице Сейма Литвы.

Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года
Фейк о "снайпере" на фото, который якобы стрелял по гражданским в январе 1991 года
© Ekrano nuotr.

Нам удалось выяснить, что фотография, о которой идет речь, была сделана 20 января 1991 года у литовского парламента, фотографом ТАСС. Скорее всего, на ней запечатлены добровольцы, которые пришли защищать парламент страны, с фотографиями на которых запечатлены защитники Сейма можно ознакомиться здесь.

Вердикт:

В российских СМИ и в среде пророссийских блогеров периодически появляется дезинформация о событиях 13 января у Вильнюсской телебашни. Люди на фотографии не являются снайперами, фотография сделана не у Вильнюсской телебашни, а у Сейма Литвы, и люди на ней – это добровольцы, пришедшие защищать парламент. Наш вердикт – фотография настоящая, она действительно есть в фотобанке ТАСС, а вот текст, которым снабдили фотографию в социальных сетях, ничто иное как манипуляция и фейк.

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