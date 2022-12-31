Фейк: мультфильм про свинку из Украины распространил телеканал из Израиля

Teiginiai



Свинка, украшенная украинским гербом и свастиками на теле, спасается от медведя в Европе, но в дальнейшем ее из-за свинского поведения из той же Европы выгоняют. В конце анимационного фильма появляется медведь с российским триколором на лапе, который забрасывает свинку обратно в Европу, закрывает за ней ворота, на которых появляется надпись: “То, что поддерживает Европа, должно оставаться в Европе”.



Verdiktas



Ни один телеканал из Израиля не стоит за созданием мультфильма, он является продуктом российской антиукраинской пропаганды. Наш вердикт – фейк.



Melo detektoriaus komentaras



На протяжении всего мультфильма и затем в конце появляется логотип INN, который, как дают понять авторы анимационного фильма, принадлежит израильскому телеканалу INN. Однако, во-первых, в Израиле нет телевизионных каналов, которые используют такой же логотип, как в мультфильме. Во-вторых, у телеканала Israel National News (у которого такая же аббревиатура – INN) совершенно другой логотип, логотип тележурнала Israel Now News также не совпадает с лого, которое появляется в конце ролика. В-третьих, напоминаем, что Израиль осуждает нападение России на Украину.

За публикацией видеосюжета о свинке и медведе стоит INN – пророссийский телеграмм-канал с очень скромным количеством подписчиков из Израиля, который как раз-таки и использует логотип, который мы видели в мультфильме, и никоим образом не является телевизионным каналом. Однако это не помешало российским СМИ представить Телеграм-канал как телевизионный. Сам мультфильм впервые появился на свет в другом телеграмм-канале - „СВО — Свинка в обмороке“. После того, как анимационный фильм приобрел популярность, девушка по имени Евгения из Краснодара заявила о том, что является владелицей этого канала, а себя она считает „солдатом информационного фронта“, то есть пропагандистом. Примечательно то, что в варианте видеосюжета, который распространился в социальной сети Facebook, отсутствует начало видео и титры в конце с текстом “Конец”/”Конец Европы?”, зато появляется логотип INN.