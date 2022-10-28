Фейк: мировой порядок будет строиться на руинах России

Teiginiai

Все, что происходит, спланировано очень давно: "Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России", – Збигнев Бжезинский, американский политолог, социолог и советник по национальной безопасности США, 4 июня 2009 года.

"Этот кризис не закончится никогда, до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели вам хорошо известны — это единое мировое правительство. Вот, что нам нужно. И оно будет сформировано – нравится вам эта идея или нет. Дальше всё будет только хуже и хуже. Это не кризис — это управляемый хаос. Общество не только должно принять идею единого мирового правительства, но и увидеть в нём своё единственное спасение, для этого нужны войны, голод и эпидемии по всему миру".

Verdiktas

Цитаты являются вымышленными и не принадлежат Збигневу Бжезинский. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Збигнев Бжезинский – американский политолог и государственный деятель польского происхождения, являлся советником нескольких президентов США (скончался в 2017 году – ред.) часто фигурирует в конспирологических теориях в качестве одного из создателей “тоталитарного мирового правительства”. С опровержением подобных теорий можно, например, ознакомиться здесь и здесь. И мы, и наши коллеги подготовили подробные материалы, в которых объясняем происхождение антироссийских цитаты, авторство которых приписывается Бжезинскому. Вкратце: антисоветские цитаты Бжезинского встречаются только в российской прессе и блогосфере, ни в книгах, ни в выступлениях Бжезинского этих цитат нет.

Наравне с Бжезинским действующими лицами конспирологических теорий является, например, Жак Аттали, советник бывшего президента Франции Франсуа Миттерана. Конспирологи приписывают Аттали подготовку планов по геноциду и сокращению населения Земли. Мишенью конспирологов становятся Билл Гейтс (сторонники теорий заговора обвиняют миллиардера и филантропа в подготовке геноцида человечества), Рокфеллеры (“придумали” вирусологию с целью уничтожения человечества) и другие известные политики и общественные деятели.