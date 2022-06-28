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В социальных сетях обсуждается видео, в котором снова говорится о том, что ношение медицинских масок может вызвать инсульт и эпидемию туберкулеза. Мы проверили видео и выяснили, что все, о чем в нем говорится – манипуляция и фейк.
Фейк: маски провоцируют рост заболеваемости туберкулезом
Фейк: маски провоцируют рост заболеваемости туберкулезом
© Ekrano nuotr.

Тезисы видео:

Медицинские маски опасны для здоровья и "фашисты" это знают. Из-за постоянного ношения маски сгущается кровь, слипаются красные тельца – эритроциты, что способствует возникновению инсультов. Маски заставляют носить, чтобы люди засорили свои легкие и заболели туберкулезом. За ношением масок стоят "фашисты".

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Комментарий Delfi.ru:

Судя по всему видеосюжет, который пугает вредом масок и перчаток, появился в разгар пандемии коронавируса, однако его до сих пор продолжают обсуждать пользователи социальных сетей.

Маска в любом случае предназначена для того, чтобы уменьшить выделение возбудителей инфекционных заболеваний из дыхательных путей. Маски защищают других людей от заражения, поскольку помогают задержать при выдохе возбудителей инфекции. Ношение масок не провоцируют развития бактерий, инсультов и туберкулеза. Люди в масках не дышат углеродом - это утверждение антинаучно: люди вдыхают кислород, выдыхают углекислый газ, который является не чистым углеродом, а его диоксидом. Молекулы углекислого газа не могут задерживаться в маске из-за своего размера. Одна молекула углекислого газа имеет размер 0,33 нанометра. При том, что отверстия между волокнами обычной медицинской маски — от 0,3 до 10 микрон. Использование масок не вызывает и кислородного голодания.

С инструкцией использования масок, которую разработали эксперты Всемирной Организации Здравоохранения, можно ознакомиться здесь, а здесь - с инструкцией, подготовленной специалистами Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Также нам бы хотелось отметить, что ношение маски не может способствовать слипанию эритроцитов (это явление называется агглютинацией). Опять-таки, нужно понимать, что туберкулез вызывают бактерии из группы Mycobacterium tuberculosis complex или иначе «палочки Коха». Для того, чтобы заразиться туберкулезом, бактерию необходимо вдохнуть. При этом медицинские респираторы не пропускают этот вид микробактерий.

Вердикт:

Видеосюжет от начала и до конца основывается на ложных фактах и манипулирует зрителями. Наш вердикт – фейк и манипуляция.

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