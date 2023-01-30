Фейк: „Литва вернёт России треть своей территории”

Teiginiai



1) Нынешнее правительство Литвы записало себя в последователи нацизма, следовательно у нас есть право забрать подаренные после Второй мировой войны советской Литве земли, ибо давались они советской, а не нацистской Литве;

2) СССР разместило свой контингент в Литве до начала Второй мировой войны, чтобы туда не вошли нацисты, потому что литовцы сами были активными нацистами. В Литве до сих пор проходят нацистские шествия;

3) Если Россия ударит по Литве, НАТО не будет вправе вмешаться, так как это будет внутренним делом Литвы, которая решила прекратить транзит российских грузов в Калининград, и таким образом вызвала реакцию Российской Федерации;

4) Артамонов цитирует американского генерала, который призвал приостановить членство Литвы в НАТО из-за позиции последней по транзиту грузов в Калининград, что может привести к полномасштабному конфликту с Россией.

Verdiktas



Артамонов путает и перевирает все, что можно и нельзя. В Литве никогда не было нацистского правительства - ни после ее выхода из состава Российской империи, ни тем более после выхода из состава СССР. Оккупация Советским Союзом Литвы, Латвии и Эстонии – общепризнанный факт, который отрицают только историки-шарлатаны. Врет Артамонов и о том, что в Литве до сих пор проходят нацистские шествия. Российский обозреватель лжет и в момент, когда заявляет, что в случае военной агрессии РФ против Литвы НАТО не будет вмешиваться, так как это внутреннее дело Литвы и России. И самый большой и эпический провал Артамонова - это цитирование слов американского генерала о том, что Литву требуется изгнать из НАТО. На самом деле цитата – фейк, сатира, опубликованная сатирическим изданием.



Melo detektoriaus komentaras



Действующий президент Литвы был избран в 2019 году, а парламент - в 2020 году в ходе свободных честных выборов, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Отметим, что в литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями. Повторимся: в Литве никогда не было нацистского правительства - ни после ее выхода из состава Российской империи, ни тем более после выхода из состава СССР. Попытки Артамонова обосновать территориальные претензии, которые по отношению к Литве якобы имеет право выдвинуть Россия, не имеют под собой никаких правовых оснований, кроме демагогии и манипуляции фактами. Заявления о том, что в Литве до сих пор проходят нацистские шествия, Артамонов придумал так же, как и все остальные факты, которые он пытается выдать за правду.

Комментарий экспертов:

Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы: Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.

Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета: Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “командовал” Клайпедой, последним городом ЛССР, то есть оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.

Артамонов, точно так же, как и в предыдущем случае, пытался доказать, что статьи устава ООН дают РФ право на “денацификацию” (то есть на нападение) на страны Центральной и Восточной Европы. На самом деле в Уставе ООН ничего подобного не говорится, а Артамонов манипулировал фактами. Артамонов во время своих спичей постоянно забывает или не желает помнить о том, что Россия как правопреемник СССР также обязана придерживаться Хельсинского заключительного акта от 1975 года и соблюдать нерушимость послевоенных европейских границ.

Нахождение стран Балтии в составе Советского Союза было оккупацией, а не просто “размещением контингентов Красной армии на территории Литвы, Латвии и Эстонии”, сопряженной с массовыми репрессиями и невозможностью для народов этих трех стран самостоятельно определять свою судьбу в течение пяти десятилетий. В результате депортаций и репрессий в разные уголки СССР было насильно вывезено более 130 000 тысяч жителей Литвы, из них из-за насилия, террора, голода и непосильного труда скончались около 28 000 тысяч человек.

Отметим, что ограничения в отношении транзита ряда подсанкционных товаров в Калининградскую область Литва вводила не в одностороннем порядке. Все санкции являются производными очередного пакета санкций Европейского Союза, направленного против Российской Федерации за развязанную ею войну против Украины.

Подводя итоги, нам хотелось бы сказать, что санкции, направленные против Российской Федерации, за то, что последняя развязала войну против Украины, не являются прерогативой Литвы. Санкции в отношении России вводятся на уровне Европейского Союза, Литва, как и все страны ЕС, их придерживается. Поскольку Литва является членом Североатлантического Альянса, любая военная агрессия со стороны Российской Федерации по отношению к стране-члену НАТО вызовет соответствующий военный ответ Альянса и всех стран, которые входят в его состав.