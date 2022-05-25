Фейк: Литва находится под управление Брюсселя и Вашингтона

Тезисы видео:



1) Многие предки литовских депутатов Сейма воевали на стороне Гитлера;

2) В Украине правят нацисты;

3) В Литве угнетается русскоязычное население;

4) Литва не обладает никаким суверенитетом, так как в ней не существует независимой власти, потому что, едва выйдя из состава СССР, Литва, как и Латвия с Эстонией, начала поиски хозяев, которые были бы готовы взять над ней руководство. Ей это удалось. Все политические и военные вопросы в Литве де-факто решает Евросоюз, США и НАТО. Территория бывшей литовской ССР фактически находится под внешним управлением;

5) В Польше открыто говорят о желании включить Калининградскую область в свой состав в рамках проекта расширения новой Речи Посполитой;

Комментарий Delfi.ru:

Заявление автора видеосюжета о том, что многие предки нынешних депутатов парламента Литвы воевали на стороне Третьего Рейха во время Второй мировой войны мы призываем трактовать как минимум чрезвычайно скептически. Сомнительно, что автор провел историческое исследование на предмет того, что и как делали предки депутатов Сейма Литвы в период с 1941 по 1945 годы. Более того, пользуясь такой же логикой, как и создатели видео, можно, например, заявить, что Рамзан Кадыров, большинство чиновников и сотрудников силовых ведомств Чеченской Республики не заслуживает доверия, так как либо в Первой (как Рамзан Кадыров – ред.), либо во Второй чеченской войнах они сами или их родители принимали участие в боевых действия против федеральных войск.

Нарратив, что власть в Украине захватили нацисты либо фашисты, является одним из самых популярных в российских средствах массовой информации и в среде пророссийски настроенных блогеров. Мы и наши коллеги из зарубежных изданий неоднократно указывали на абсурдность этой идеи.

Украиной управляет руководство, избранное во время демократических выборов. Президент Зеленский по происхождению еврей, три дяди Зеленского погибли во время Холокоста. Узнать подробнее, почему и откуда в российских средствах массовой информации, пророссийских экспертов и, в частности, у Владимира Путина, президента РФ появился нарратив о том, что Украиной якобы руководят нацисты и фашисты, можно здесь. В Украине действует закон, который запрещает "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов", уже поэтому заявления о том, что власть в Украине захватили нацисты, - курьез.

Русскоязычное население в Литве не угнетается и прекрасно себя чувствует. Об этом свидетельствует хотя бы то, что в Литве действует – 27 школ, в которых обучение идет на русском языке и в которых в 2020–2021 годах училось порядка 12 552 ребенка. К услугам русскоязычного населения - ряд печатных, электронных изданий (например ru.delfi.lt), которые выходят на русском языке, доступны также телеканалы на русском языке (например – Настоящее время), действует Русский драматический театр Литвы, в радиоэфире выходят передачи на русском языке. Русские в Литве занимают самые разнообразные посты как на государственной службе, так и в частных компаниях.

Польша, как и Литва, не стремится к пересмотру своих границ и захвату территории своих соседей, в отличие от Российской Федерации, которая за последние тридцать лет начала ряд военных конфликтов с соседями. Польша уважает границы соседних стран, строго придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. О том, в каких вооруженных конфликтах начиная с 1990 года участвовали российские войска, можно прочитать здесь. Одна из последних военных авантюр, развязанных Россией против Украины, закончилась тем, что она в 2014 году аннексировала Крым.

Заявления, что балтийские страны, Литва, в частности, не являются суверенными государствами и находятся под внешним управлением Брюсселя либо Вашингтона являются конспирологией.

Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности:

Попытка разделить страны ЕС на старших и младших партнеров, первые из которых якобы сохранили свою независимость, а вторые стали фактическими колониями – манипуляция. Членство каждого государства в ЕС является добровольным, основанным на коллективной воле, в той или иной форме высказанной большинством граждан каждого из государств. Поэтому, ссылаясь на главенство норм права ЕС над законами и иными актами Литвы, нужно помнить, что аналогичные требования членства в ЕС в равной степени действуют для Германии, Франции, Италии и всех других стран-участниц этого союза. Наличие же отдельного Конституционного закона в Литве является лишь техническим инструментом, фиксирующим “обеспечение полноправного участия Литовской Республики в европейской интеграции”.

Лукас Андрюкайтис, ассоциативный директор лаборатории цифровых исследований Атлантического Совета: все страны ЕС должны соблюдать законы Европейского Союза. Кроме того, между Конституцией Литвы и законодательством ЕС практически не может быть противоречий, поскольку Конституция определяет основные вопросы. По словам бывшего председателя комиссии Сейма по вопросам правопорядка Алоизаса Сакаласа, даже если возникнут такие очень явные противоречия, Конституция Литвы будет иметь преимущество. Литва полностью участвует в разработке законодательства ЕС и добровольно выполняет законы ЕС. Не говоря уже о том, что существует возможность добровольного выхода из Европейского союза.

Александр Радченко, юрист и общественный деятель из Литвы: к вопросу о законности и легитимности литовского правительства – литовский парламент был избран в 2020 году в ходе свободных, честных выборов, в тайном голосовании и на широкой конкурентной основе. Абсолютную легитимность избранного парламента подтвердили независимые международные наблюдатели, например, из миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В литовском правительстве или других органах власти нет ни одного политика, находящегося под следствием, в международном розыске или под международными санкциями. Так что все разговоры о “преступном режиме”, “нелегитимном правительстве” – это бред сивой кобылы.

С демократией в Европейском Союзе все хорошо (хотя, конечно же, всё время идут дискуссии, как сделать, чтобы ее было ещё больше), но надо понимать, что ЕС — это очень специфическое и, я бы сказал, уникальное международное образование. ЕС сочетает признаки и международной организации, и государства, однако юридически не является ни тем, ни другим. ЕС — это, с одной стороны, союз суверенных государств, а с другой – союз народов. Поэтому в Евросоюзе очень сложная система власти. Условно можно сказать, что Европарламент соответствует низшей палате классического парламента, Совет Евросоюза – высшей палате парламента, Еврокомиссия — это европейское правительство, а функции коллективного президента Евросоюза выполняет Европейский совет.

Более подробно о том, на каких принципах строится работа Европейского парламента, можно прочитать здесь.

Вердикт:

Авторы видеосюжета передергивают факты, распространяют заведомо ложную информацию, при помощи конспирологических сюжетов пытаются подорвать доверие граждан Литвы и Украины к правительствам своих стран и заодно оправдать агрессивную политику Российской Федерации по отношению к соседним странам. Наш вердикт – фейк и манипуляция.