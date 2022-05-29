Фейк: Литва и Великобритания решили направить в Одессу боевые корабли для вывоза украинского зерна

Тезисы видео:

Литва и Великобритания решили направить в Одессу боевые корабли для вывоза украинского зерна. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею руководства Литвы направить боевые корабли к морскому порту Одессы для организации вывоза украинского зерна. Глава литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис ранее предложил изъять из украинских зернохранилищ излишки зерна и вывезти его в европейские порты через литовский порт Клайпеда. По предложению литовских властей в морскую коалицию для разблокирования украинских портов должны войти боевые корабли НАТО и других стран, остро нуждающихся в поставках пшеницы – например, корабли Египта.

Ландсбергис обосновал свою идею создания морской коалиции необходимостью оперативной помощи всем нуждающимся в украинском зерне. Если его сейчас не вывезти, то оно может достаться простым украинцам и не достаться западным странам. А Запад, вероятно, рассчитывает на поставки украинского зерна в обмен на предоставление Украине военной помощи. Ранее американские СМИ сообщали, что только США оказали Украине помощь почти на 60 миллиардов долларов. Естественно, что западные политики в ответ рассчитывают получить украинское зерно для компенсации своих потерь. При этом едва ли это зерно, если Россия позволит его вывезти, доплывет на европейских кораблях к берегам бедных и остро нуждающихся в нем Африки, Азии и Латинской Америки. По словам европейских политиков, если украинское зерно не вывезти сейчас, то оно может не только пропасть за ненадобностью, но и не позволит украинским фермерам обеспечить хранение новой партии зерна после сбора нового урожая.

Заявление о том, что зерно не понадобится Украине, является лукавством. Страна по понятным причинам испытывает острый дефицит по поставкам продовольствия на собственный рынок. Напомню, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не менее чем на два года обеспечила себя зерном, собрав в своих зернохранилищах порядка 60 миллионов тонн. Однако к концу апреля 60 проц. от запасенных ранее запасов зерна было вывезено с территории Украины в направлении США и Европы. После блокирования российскими военными украинских портов и подрыва железнодорожной инфраструктуры вывоз зерна с территории Украины был фактически приостановлен (мы сохранили авторский текст – Ред.);

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет объединяет несколько фейков. Хотя Великобритания одобряет идею официального Вильнюса транспортировать зерно из Одессы в страны наиболее нуждающиеся в поставках украинской пшеницы, но ни Литва, ни Великобритания, ни НАТО не направляют боевые корабли для транспортировки украинского зерна.

Неправда и о то, что западные страны стремятся получить украинское зерно взамен за предоставленную Украине военную помощь. Украина до начала российского военного вторжения занимала второе место в мире по объему экспорта всех зерновых культур. Суммарно на Россию и Украину приходится 30% мировых поставок пшеницы. В 2021-2022 маркетинговом году, по состоянию на 23 февраля 2022 года, страна экспортировала 43 млн. тонн зерновых. По итогам 2021 г. экспорт зерна из Украины составил 51,2 млн тонн на сумму $12,5 млрд. О том, почему и для каких стран требуется восстановить поставки зерна из Украины, можно прочитать здесь.

Украинское зерно западные страны планируют получить не для себя, а для того, чтобы его переправить кораблям в Африку, на Ближний Восток и в другие нуждающиеся в украинском зерне регионы мира.

Фейк: Литва и Великобритания решили направить в Одессу боевые корабли для вывоза украинского зерна © Ekrano nuotr.

Источник: BBC.com

Лукавит автор видеосюжета, когда говорит о том, что благодаря “блокировке российскими военными и подрыва железнодорожной инфраструктуры вывоз зерна с территории Украины был приостановлен”. На самом деле именно война, развязанная Россией против Украины, захват вооруженными силами Российской Федерации портов в Бердянске, Мариуполе, блокада Одессы и Николаева грозит голодом для ряда стран, которые ранее покупали зерно из Украины. Основные объемы экспорта зерновых в Украину до нападения России к покупателям направлялись через порты Николаева и через порты Южной Одессы, Черноморска. Суммарно это 95% вывозимых морскими путями зерновых грузов. Еще 5% приходится на Мариуполь и Бердянск.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии обвинила Россию в конфискации зерна и сельскохозяйственной техники из Украины. Она же подчеркнула, что Россия пытается шантажировать западные страны при помощи угрозы мирового голода.

С подробным разбором дезинформации о том, что западные страны готовятся “забрать украинское” зерно в качестве платы за вооружение и ленд-лиз, а в Украине пытаются вызвать второй Голодомор, можно почитать у наших коллег из издания stopfake.org. Эту дезинформацию также опровергли в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Вердикт:

О вывозе из Украины зерна, предназначенного для внутреннего потребления и тем более об искусственном создании угрозы голода для украинского населения не может идти и речи. Ровно как не может идти речи и о том, что западные страны готовятся “забрать украинское” зерно в качестве платы за вооружение и ленд-лиз. Наш вердикт – фейк и манипуляция.