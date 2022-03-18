Фейк: литовцы массово закупаются в белорусских супермаркетах

Тезисы видео:

1) Ведущая в студии заявляет, что "жители Литвы после снятия ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, "массово кинулись" покупать в Беларуси товары первой необходимости: бензин, средства гигиены и продукты. На пограничном переходе Бенякони с самого утра образовались очереди";

2) Журналист Константин Герцев в эфир белорусского государственного телевидения вышел с КПП Бенякони. По его словам, на пограничном переходе многолюдно, активно прибывают граждане из Литвы (пятница, суббота, воскресение в Литве были выходные);

3) Еврокомиссары так любят упрекать Беларусь в том, что мы диктаторская страна, вводить против нас санкции, думать о том, как нам сделать еще труднее и тяжелее жить, но сами любят заработать за счет нашей страны. Граждане Литвы активно приезжают в приграничные регионы и закупаются - начиная от подгузников и детского питания, заканчивая полными баками топлива, и увозят все к себе на Родину. В Литве можно заправиться за 1,89 евро за 1 литр, у нас цена – порядка 50 евроцентов.

Комментарий Delfi.ru:

Мы проанализировали репортаж и выяснили, что кадры видеосюжета, полностью не соответствуют тому, о чем заявляет белорусский журналист. Телеведущая из студии и затем журналист, который выходит в эфир с пограничного перехода, используют такие слова как "массово" и "на пограничном переходе Бенякони с самого утра образовались очереди", в то же время в сюжете присутствует всего три легковых автомобиля с литовскими государственными номерами. Государственную принадлежность двух других легковых транспортных средства нам идентифицировать не удалось.

Ни три и ни пять автомобилей никак не могут являться подтверждением слов белорусских журналистов об очередях на пограничных переходах и массах литовцев, "кинувшихся" за покупками в Беларусь. В видеосюжете мы не найдем очередей из легковых автомобилей с литовскими номерами у белорусских бензоколонок, нет и съемок литовских граждан, которые сметают все товары с полок белорусских магазинов и супермаркетов. В качестве доказательств белорусский телеканал предъявляет хаотичную речь журналиста и… больше ничего. То есть фактически белорусские политтехнологи из СМИ предлагают верить им на слово.

О том, каким образом государственные белорусские средства массовой информации превратились в орудие пропаганды правительства Беларуси и влияния при помощи искаженной информации на гражданское общество соседних с Беларусью стран, можно прочитать здесь и здесь. 30 июня 2021 года Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза. Распространение ложной информации СМИ, которые контролируются Минском, поддерживают власти Российской Федерации.

Вердикт:

Видеосюжет является классическим примером медиа-манипуляции. В репортаже нет ни фактов, ни каких-либо доказательств, которые могли бы подтвердить слова белорусских журналистов. Наш вердикт – фейк и манипуляция.