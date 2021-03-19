Тезисы видео:

1) Телефонный номер службы поддержки компании Pfizer, которая совместно с BioNTech создала вакцину от коронавируса, содержит число 666, что является доказательством всемирного заговора;

2) Джордж Сорос в течении полутора десятка лет вкладывал деньги в китайские фармацевтические компании, находящиеся на территории Китая, в частности в расположенные в Ухане (где началась пандемия коронавируса – ред.). Одной из таких компаний (по словам автора видео – ред.) является WuXi AppTec - одна из исследовательских лабораторий компании располагается в Ухане по адресу 666 Gaoxin Road East Lake High-tech Development Zone Wuhan 430075, China;

3) Причастность как китайской компании, так и других международных концернов к мировому заговору доказывает также то, что в составе телефонных номеров находятся цифры три, четыре шестерки либо три восьмерки;

4) Согласно патенту вакцины Модерна, в ней содержится люцефирин – происходит от имени Люцифера. Люцифераза – также комбинируется с числом зверя – все это также является доказательством заговора сатанистов.

Фейк: “Криптограф” из России сеет фейки про сатанистов и вакцины © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Телефонный номер службы поддержки компании Pfizer действительно содержит три шестерки. Три шестерки, семерки присутствуют во множестве телефонных номеров как частных лиц, так и организаций. Делать вывод о принадлежности владельцев таких телефонных номеров к тайным обществам на таком основании – говоря с иронией: прямой путь к нервному срыву из-за осознания масштабности всемирного заговора;

2) Страница документа, на который ссылается автор видео, является ничем иным, как патентом компании Moderna за 2012 год о “Доставке и создании сконструированных нуклеиновых кислот”, что само по себе уже опровергает выводы создателя видео;

3) Люциферины представляют собой небольшие молекулы, служащие субстратом для соответствующих ферментов — люцифераз. Люциферины окисляются в присутствии люциферазы с образованием оксилюциферина и излучают энергию в виде света. Существует несколько основных типов люциферинов;

4) Люцифераза — общий термин для класса окислительных ферментов, катализирующих реакцию, сопровождающуюся испусканием света, биолюминесценцией. Наиболее широко известна люцифераза светлячков, в частности, светлячка Photinus pyralis. В биологии широко используется в качестве лабораторного реагента, люцифераза, как правило, из этого вида. Название фермента, так же, как и его субстрата люциферина, происходит от слова Люцифер (“носитель света”);

5) Наши коллеги из издания StopFake.org писали: "Техасский медицинский центр сообщал о том, что они использовали люциферазу, чтобы визуально подтвердить наличие антител, которые могут блокировать инфекцию SARS-CoV-2. Этот метод существенно сокращает время постановки диагноза — до 12 раз по сравнению с другими методами. Также он может помочь подтвердить эффективность вакцины от нового коронавируса. Тем не менее, заявление о том, что вакцина от Moderna содержит люциферин, — ложное. Вакцина от Moderna имеет в своем составе различные липиды, ацетат натрия и трометамин. Люциферин или люцифераза в составе не значится. Также нет никаких упоминаний об этом компоненте на сайте компании";

6) Цифрам в китайской культуре придается совершенно иное значение, нежели в европейской. Так, например, цифра 6 для китайцев ассоциируется со счастьем и бизнесом, а “8” - с богатством и процветанием. Поэтому присутствие нескольких шестерок или восьмерок в телефонных номерах, адресах китайских или европейских компаний, которые ведут бизнес с Китаем, абсолютно не должно удивлять и это никак не относится к культурному коду европейской цивилизации;

7) Также стоит обратить внимание на то, что автор активно агитирует зрителей и читателей своего канала в Ютубе приобретать его книги, из чего можно сделать вывод, что он старательно пытается увеличить аудиторию при помощи скандальных разоблачений заговоров мировых элит, чтобы заработать на этой же аудитории.

Наш вердикт: Видео, автор которого утверждает что является ученым, археологом и криптографом, содержит ряд поразительных неточностей, более того, основывается на совершенно ложных выводах и является ничем иным, как попыткой обмануть зрителей и читателей.