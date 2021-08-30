Тезисы видео:

1. Вирус не распространяется бессимптомно, его передают только зараженные им люди;

2. Бессимптомных людей тестировать не нужно, так как тесты могут оказаться ложноположительными. Таки образом здоровые будут признаны больными;

3. Естественный иммунитет является прочным и долговечным;

4. COVID-19 легко поддается лечению в домашних условиях, не важно, какой это штамм. Можно лечиться при помощи простых и доступных лекарств. Благодаря им можно избежать госпитализации и смерти;

5. Существующие вакцины устарели, они плохо справляются с новыми штаммами, небезопасны и непригодны для человека.

Комментарий Delfi.ru:

Прежде чем оценивать, высказывания профессора медицины Питера Маккалоу о коронавирусе, нужно знать, что Маккалоу – кардиолог, и абсолютно неясно и непонятно, на каких фактах он основывает сделанные в видео выводы.

1) Эксперты научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании считают, что "в то время как бессимптомные люди (те, у кого нет симптомов на протяжении всей инфекции) могут передавать инфекцию, их заразность кажется ограниченной по сравнению с симптоматическими и предсимптоматическими лицами".

Согласно модели, разработанной исследователями из Центров по контролю и профилактике заболеваний, люди без симптомов передают более половины всех случаев нового коронавируса. Согласно базовому сценарию модели, 59% всех случаев передачи происходят от людей без симптомов. Сюда входят 35 процентов новых случаев от людей, которые заражают других до того, как у них проявятся симптомы, и 24 процента от людей, у которых вообще никогда не появляются симптомы.

2) Доктор не прав. ПЦР – тесты с высокой степенью точности определяют болеет человек коронавирусом или нет. Согласно данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, ПЦР-тесты имеют высокую точность, а ИФА-тесты — меньше, из-за чего иногда нужно сдавать еще один тест. Voxukraine.org: "ПЦР-тесты являются наиболее точными в определении SARS-CoV-2, хотя существует вероятность ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Исследования показывают, что неправильными негативные результаты могут быть в 2-33% случаев. Количество ложноположительных тестов неизвестно, приблизительные оценки указывают на цифры от 0,8% до 4%”. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ): тестирование бессимптомных лиц в настоящее время рекомендуется только для определенных групп, таких как медицинские работники и работники учреждений длительного ухода;

3) Наши коллеги из британского издания fullfact.org отмечают: Исследование Оксфордского университета показало, что среди инфицированных медицинских работников большинство из тех, кто пережил бессимптомное заболевание, и "значительное меньшинство" тех, кто пережил симптоматическое заболевание, “не проявляли измеримого иммунного ответа через шесть месяцев после заражения”. Было обнаружено, что через шесть месяцев после заражения “люди со слабой сигнатурой иммунного ответа не смогли показать никаких нейтрализующих антител против альфа-варианта, и ни у одного из них не было выработки нейтрализующих антител против бета-варианта”. Это показывает, что естественный иммунитет не всегда бывает полным и прочным. Исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что вакцинация снижает риск повторного заражения среди людей, которые уже были инфицированы этим вирусом. Это, в свою очередь, доказывает, что естественный иммунитет можно “улучшить с помощью вакцинации”.

4) Что бы там не утверждал доктор, но самолечение коронавирусной инфекции в домашних условиях без надзора врача может закончится плохо. Наши коллеги из интернет-издания factcheck.org выяснили, о каких лекарствах от коронавируса говорит Питер Маккалоу. "Версия лечения Маккалоу представляет собой комбинацию методов лечения, включающую несколько лекарств, которые Национальные институты здравоохранения не рекомендуют использовать, в том числе гидроксихлорохин с азитромицином. Другой препарат, дексаметазон, помогает пациентам с COVID-19, но только в определенных обстоятельствах и у госпитализированных пациентов, а не во время раннего лечения, что не рекомендуется".

5) Хотя эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса таких, например, как Delta, снижается, она по-прежнему остается довольно высокой. Исследования британских ученых показали, что вакцины Pfizer и AstraZeneca были эффективны в предотвращении симптоматического COVID-19 на 88% и 60% соответственно. Однако исследование, проведенное в Израиле, с использованием данных, собранных в июне и июле, показало, что две дозы Pfizer были эффективны только на 64% в предотвращении инфекции и симптоматических заболеваний. Однако оба этих исследования показали, что вакцины более чем на 90% предотвращают госпитализацию. Согласно израильским данным, прививка Pfizer на 93% эффективна против тяжелого течения заболевания. Так что и в этом случае доктор вводит зрителей и слушателей в заблуждение.

Вердикт: Краткое видео очевидно является фрагментом более длительного интервью, которое врач дал канадскому ультраправому изданию Lifesite. Видео содержит ряд заявлений, построенных на ложных фактах, вследствие чего и зрители, и слушатели получают крайне недостоверную информацию. Наш вердикт – манипуляция и фейк. Подробно с разбором высказываний доктора Питера Маккалоу в англоязычных изданиях можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.