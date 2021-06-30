Тезисы видео:

1) Заявляет, что в системе отчетности о неблагоприятных событиях (VAERS) в США зарегистрировано 4 434 смерти от вакцины;

2) Больницы за границей заполнены пациентами, дважды вакцинированными от COVID-19;

3) Врач заявляет, что не согласен на вакцинацию своих пациентов.

Фейк: койки в больницах заполнены вакцинированными от коронавируса © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Согласно официальным данным, сообщения о смерти после вакцинации COVID-19 редки. С 14 декабря 2020 года по 14 июня 2021 года в США было введено более 310 миллионов доз вакцины против COVID-19. VAERS получила 5 343 сообщения о смерти (0,0017%) среди людей, получивших вакцину от COVID-19 (но это не означает, что эти люди скончались из-за того, что вакцинировались – ред.). FDA требует, чтобы медицинские работники сообщали в VAERS о любой смерти после вакцинации COVID-19, даже если неясно, была ли вакцина причиной. Обзор доступной клинической информации, включая свидетельства о смерти, вскрытии и медицинские записи, не установил причинно-следственную связь с вакцинами COVID-19.

Однако недавние сообщения указывают на правдоподобную причинно-следственную связь между вакциной J&J / Janssen COVID-19 и TTS, редким и серьезным нежелательным явлением – сгустками крови с низким содержанием тромбоцитов, что может привести к летальному исходу.

2) Врач стал жертвой распространенной конспирологической теории, согласно которой коронавирусом заболевают в основном вакцинированные от COVID-19 люди. На примере Великобритании, в которой первую дозу вакцины от коронавируса получило порядка 81,9 проц. и вторую дозу - 59,2 проц. взрослого населения страны отчетливо видно, что хотя из-за более заразного штамма коронавируса “дельта” количество летальных исходов остается низким – в течении последних семи дней госпитализировано 1 413 человек, умерли – 74.

В марте прошлого года, когда о вакцинах в Великобритании можно было только мечтать, ежедневно с диагнозом коронавирус госпитализировалось от 2 до 3200 человек. Начиная с конца марта и до конца апреля ежедневно в Великобритании коронавирус уносил от 300 до 1000 жизней;

3) Также следует иметь в виду, что хотя, возможно, господин Дэмиен Вуйтик и является врачом, но он не является экспертом ни в области вирусологии, ни эпидемиологии, и непосредственно не работает с больными коронавирусом в больницах, поэтому его знания по теме коронавируса следует оценивать более чем скептически. Подробно о медицинской карьере Дэмиена Вуйтика можно прочитать здесь. Вкратце – акушер, натуропат, судмедэксперт;

4) Большинство препаратов обеспечивают лишь частичную защиту, которая не предотвращает инфекцию, а лишь снижает тяжесть болезни. Именно так действует и вакцина от Covid-19. Поэтому следует иметь в виду, что, вакцинировавшись от коронавируса, вы по-прежнему можете заболеть, однако шансы того, что течение вашей болезни будет тяжелым, значительно сокращаются.

Вердикт: Врач из Новой Зеландии вольно или не вольно распространяет конспирологические и не соответствующие истине нарративы. Наш вердикт – дезинформация.