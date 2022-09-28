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В социальных сетях появилось видео, в котором якобы лидер Китая Си Цзиньпин сообщает о том, что им было принято решение о начале спецоперации в Тайване. Мы проверили видео и выяснили, что оно не соответствует действительности. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Фейк: Китай объявил войну Тайваню
Фейк: Китай объявил войну Тайваню
© Ekrano nuotr.

Teiginiai


“Мной принято решение о проведении специальной военной операции в Тайване. Тайвань всегда был частью Китая, но они захотели по-плохому - так будет по-плохому, не дай бог Америка вмешается, будут серьезные последствия”, - сообщает лицо, похожее на лидера Китая Си Цзиньпина.

Verdiktas

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Видеосюжет является фейком и манипуляцией. Проверка публикаций ведущих китайских информационных агентств не выявила выступления лидера китайской коммунистической партии Си Цзиньпина, который бы объявил начало спецоперации в Тайване. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Melo detektoriaus komentaras


Видеосюжета с таким обращением, с которым якобы выступил лидер китайской коммунистической партии Си Цзиньпин, нет ни на одной версии китайского информационного агентства Синьхуа. Подобное обращение китайского лидера, в котором он сообщает о спецоперации в Тайване, отсутствует и на сайте Китайской глобальной телевизионной сети (CGTN), (в видеосюжете скорее всего используется одно из видеообращения Си Цзиньпина в эфире CGTN – ред.). Нет ничего похожего и на сайте “Жэньминь жибао”, одной из крупнейших газет Китая, официального печатного издания Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Информация, опубликованная на сайтах таких ведущих мировых информационных агентств, как Reuters, Agence France-Presse (AFP), German Press Agency (dpa), Bloomberg, также не подтверждает откровения о начале спецоперации против Тайваня, которое обсуждают пользователи социальных сетей.

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