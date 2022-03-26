Фейк: европейцы сделают все, чтобы получать нефть и газ из России

Тезисы видео:

1) Санкции против России — это катастрофа для Запада. Жителям Европы и США придется смириться с ростом цен, инфляцией, сокращением рабочих мест. В будущем это серьезно повлияет на внутреннюю политику Западных стран;

2) Огромные потери для брендов, например, один лишь Макдональдс оценил свой простой в 50 миллионов долларов в месяц. В США рекордная за 40 лет инфляция - почти 8 проц., и в основном из-за роста цен на нефть. В Британии ожидают снижения уровня жизни на 2500 фунтов стерлингов в год. Цена газа в Германии просто огромная, каждый немец понимает, что если бы был запущен достроенный Северный поток - 2, то эта цена будет минимальная;

3) Авторы видео заявляют, что западные политики поддерживают Украину ради своих политических рейтингов и дальнейшего переизбрания;

4) Конфликт с Россией стоит денег;

5) Изголодавшиеся европейцы выберут пророссийскую власть, которая поспешит в Москву с извинениями. Риторика против России на Западе будет ассоциироваться с падением уровня жизни и сокращением доходов;

Комментарий Delfi.ru:

Видеосюжет рассказывает о "жутких" проблемах, с которыми, по мнению авторов, вскоре предстоит столкнуться жителям Европы. Авторы сюжета умалчивают о том, что санкции против России странам Запада пришлось ввести после аннексии Крыма в 2014 и нападения на Украину в феврале 2022 году. Война в Украине уже стала причиной того, что из нее в другие страны бежало около 3,3 миллионов человек.

Страны Европейского Союза стремятся как можно скорее устранить зависимость от газового импорта из России и будут совместно приобретать газ, чтобы добиться более оптимальной цены у поставщиков. Германия, например, уже сейчас договорилась с Катаром о долгосрочных поставках сжиженного газа. Более того, ЕС меняет свою политику по отношению к сельскому хозяйству для того, чтобы компенсировать потери украинского урожая и отказ от покупок зерна из России.

Европейский Центральный Банк, несмотря на войну в Украине, настроен оптимистично и предполагает, что экономика стран ЕС будет восстанавливаться - прогнозируется рост ВВП на 2 – 3 проц.

В этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прогнозы обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона. Власти Франции заморозили активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро и имущество российских бизнесменов на 850 миллионов евро, выполняя санкции против Москвы.

О том, какое влияние на экономику России окажут санкции Западных стран, можно прочитать здесь и здесь. Как сообщают наши коллеги из русской службы BBC, “на сегодняшний день у России арестованы 300 млрд долларов или половина ее золотовалютных резервов, ей не поставляют наличные доллары и евро, крупные банки фактически отрезаны от мировой финансовой системы, авиакомпании лишились доступа к небу, самолетам и запчастям, а США отказались покупать нефть и газ”. США оценивают потери России от запрета на импорт российских товаров в 1 млрд долларов в год.

Более того, европейские страны в состоянии отказаться от российской нефти и газа. Если США и ЕС не будут покупать нефть в России, они закупят необходимые объемы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Нигерии или Анголе — по данным МЭА, в этом году только страны ОПЕК могут нарастить добычу на 6,3 миллиона баррелей в сутки.

Кстати, по данным Международного Валютного Фонда, Европа хотя и столкнется с проблемами, но эти риски эксперты банка оценивают как умеренные.

“Новости и политики” - страница, на которой в социальной сети Facebook публикуются новости, была создана 15 марта 2022 года, когда уже стало известно, что Facebook и Instagram будут заблокированы на территории Российской Федерации. Судя по материалам, которые публикуют и затем распространяют администраторы “Новостей и политики”, их целью является пропаганда военных действий Российской Федерации против Украины, создание и укрепление позитивного имиджа Александра Лукашенко и Владимира Путина, распространение специально подготовленной дезинформации о Европе, влияние на общественное мнение русскоязычных граждан Европейского Союза.

Скорее всего, и само видео, и страница в социальных сетях являются проектом фабрики-троллей для влияния на общественное мнение русскоязычных в западных странах.

Авторы видео пытаются доказать, что ради своих экономических интересов граждане Западных стран должны поддержать или будут поддерживать агрессию Российской Федерации и войну, которую эта страна развязала против Украины. Фотографии, которые используются в видео, подобраны таким образом, чтобы у зрителя сложилось позитивное мнение о Лаврове и Владимире Путине. На самом деле, подобное заявление - пропаганда и фейк. В странах Европейского Содружества и других прошли массовые манифестации против войны и в поддержку Украины. В самой России и по всему миру против войны выступили десятки тысяч людей.

Вердикт:

Авторам видео нам бы хотелось ответить – за развязанную войну надо платить, даже если ваша страна - Россия. Хотя санкции и влияют на рост цен, на инфляцию, тем не менее, ничто не оправдывает бездействия, равнодушия и эгоизма, когда Россия стирает при помощи бомбардировок с лица земли украинские города. Наш вердикт – попытка манипуляции общественным мнением, фейк и пропаганда.