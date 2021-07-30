Фейк: Доктор из США обманывает людей

Тезисы видео:

1) Маски – посвящение в новый тип общества. Люди, которые носят маски проходят обряд инициации. Людей пытаются разделить, запретить получать альтернативную информацию заставить быть послушными;

2) Коронавирус никогда не был выделен. У тестов на коронавирус – нулевой процент точности;

3) Общая смертность в этом году такая же, как и за прошлые годы. Это говорит о том, что нет свидетельств существования новой болезни – коронавируса;

4) На самом деле (8.24 – минута видео) не было никогда доказано, что вакцины предотвращают какие-либо заболевания;

5) Поскольку в данный момент нет ни доказательств существования вируса ни доказательств (10.42 – минута видео) эффективности вакцины, вакцины используются для какой-то другой цели. Возможно, людей пытаются превратить в генетически модифицированные организмы (12.47 – минута видео);

6) Во всех вакцинах присутствует алюминий (адъювант алюминия), который очень токсичен. Помимо того, в составе вакцин присутствуют наночастицы металлов, производители вакцин это отрицают (24.00 – минута видео) ссылается на результаты исследований ученых из Италии;

Комментарий DELFI:

1) Прежде всего вопросы вызывает личность самого доктора Эндрю Кауфмана:

психиатр Эндрю Кауфман стал известен благодаря, например, такими заявлениями: "вирусы не являются причиной болезней человека. Вирусов, вызывающих простуду, полиомиелит, ВИЧ-СПИД, вирусный гепатит, ветряную оспу, COVID-19 и корь – не существует". Помимо этого, Эндрю Кауфман предлагает свои услуги в качестве натуропата – врача, который лечит исключительно с помощью природных средств. Стоит отметить, что услуги Кауфмана стоят недешево и начинаются с 375 долларов за часовую консультацию. С более подробным разбором антинаучных заявлений доктора Эндрю Кауфмана можно ознакомиться здесь: психиатр, который спокойно отрицает реальность;

2) Маски являются средством для борьбы с передачей инфекции и спасения жизней. Делать выводы о масках, как средстве защиты от инфекций на основании некоего знания о эзотерических учениях, нам представляется крайне неразумным. Более подробно узнать, почему и для чего используются маски на самом деле можно прочитать здесь;

3) Чтобы там не заявлял доктор Кауфман, а коронавирус был выделен. Ученые выделяли вирус SARS-CoV-2 из образцов пациентов с COVID-19, размножали его в лаборатории и инфицировали приматов вирусом. У приматов развивались те же признаки заболевания, что и у людей. Таким образом, исследователям удалось обнаружить вирус у зараженных животных и продемонстрировать существование SARS-Cov-2 и его связь с заболеванием COVID-19 в соответствии с постулатами Коха. Похожим образом проводилось и это исследование. Ученые определили и секвенцию генома коронавируса. С документом, содержащим подробную информацию, можно ознакомиться на сайте Всемирной организации здравоохранения. Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США публиковал фотографии из-под микроскопа с изображением нового коронавируса SARS-CoV-2. Мы, кстати, тоже писали о похожем фейке, на этот который распространяет доктор Кауфман;

4) Фейки о том, что ПЦР-тесты не являются достаточно точными опровергали и мы и наши коллеги из других средств массовой информации. Voxukraine.org: ПЦР-тесты являются наиболее точными в определении SARS-CoV-2, хотя существует вероятность ложноположительных и ложно отрицательных результатов. Исследования показывают, что неправильно негативные результаты могут быть от 2% до 33% случаев. Количество ложноположительных тестов неизвестно, приблизительные оценки указывают на цифры от 0,8% до 4%;

5) Кауфман манипулирует статистикой. Люди умирают, как заявляет Кауфман, каждый день, но за все время пандемии коронавируса, SARS-CoV-2 стал поводом смерти – 4,2 миллионов человек. Именно это как раз и подтверждает, то, что пандемия является реальной;

6) Лжет доктор Кауфман и о том, что вакцины не предотвращают заболеваний. Благодаря вакцинам практически исчезли такие болезни как: оспа, полиомиелит, корь. Об эффективности вакцин в предотвращении этих заболеваний можно прочитать здесь и здесь.

7) Фейки о том, что алюминий в составе вакцин является токсичным и может провоцировать болезни не имеют под собой никаких оснований. На сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний в США сообщается, что “адъювант – это ингредиент, используемый в некоторых вакцинах, который помогает создать более сильный иммунный ответ у людей, получающих вакцину. Другими словами, адъюванты помогают вакцинам работать лучше. Адъюванты безопасно используются в вакцинах на протяжении десятилетий. Соли алюминия, такие как гидроксид алюминия, фосфат алюминия и сульфат алюминия-калия, безопасно используются в вакцинах более 70 лет. Соли алюминия первоначально использовались в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах с вакцинами против дифтерии и столбняка после того, как было обнаружено, что они усиливают иммунный ответ организма на эти вакцины. Новые адъюванты были разработаны для нацеливания на определенные компоненты иммунного ответа организма, чтобы защита от болезней была сильнее и длилась дольше. Во всех случаях вакцины, содержащие адъюванты, проверяются на безопасность и эффективность в клинических испытаниях, прежде чем они будут лицензированы для использования в Соединенных Штатах, и они постоянно контролируются CDC и FDA после их утверждения”;

8) Вакцины от коронавируса не меняют и не могут изменить ДНК человека. Об этом фейке писали и мы и наши зарубежные коллеги. Вкратце: в процессе производства белков в клетке роль молекулы мРНК заключается в том, чтобы быть “посланником”, представлять информацию, присутствующую в ДНК, и передавать ее рибосоме – “клеточной машине”, производящей белок. Рибосома никоим образом не влияет и не изменяет код ДНК. Более того, мРНК, присутствующая в вакцине, никак не взаимодействует с ДНК клетки. Молекулы вакцины заставляют рибосомы производить только небольшую часть белка вируса. мРНК “живет” в клетке несколько часов, в течение которых рибосома формирует несколько копий белка вируса, после чего мРНК, содержащаяся в вакцине, исчезает. Многочисленные механизмы не позволяют молекуле мРНК достичь ядра клетки, где расположена ДНК, и изменить его.

Вердикт: Видео, в котором доктор Эндрю Кауфман делится своими взглядами на пандемию коронавируса содержит целый ряд фейков, которые никоим образом не относятся к реальности. Наш вердикт – ложь.