Тезисы видео:

1) Челси Клинтон и ее муж Марк Мезвински 18 сентября 2021 года были арестованы бойцами спецподразделения "Дельта";

2) Во время ареста Челси и Марка оперативники на заднем сидение автомобиля обнаружили 3 детей, которые не говорили на английском языке, были смуглыми и не были отпрысками Челси и Марка;

3) Неназванный источники в прокуратуре ВМС США сообщили, что Челси занималась похищениями детей афроамериканцев с целью их дальнейшей перепродажи. По словам военных, дети, которых везли в автомобиле, были скорее всего жителями Гаити, похищенными оттуда под предлогом усыновления в американских семьях Челси и Марком b при содействии фонда Клинтона. В видео говорится о том, что у военных есть доказательства похищения около 50 детей, но нет доказательств передачи их для усыновления;

Комментарий Delfi.ru:

Видео, в котором сообщается сенсационная новость, является пересказом публикации, которая появилась 19 сентября на сайте RealRawNews. В разделе сайта О Нас: "Информация на этом веб-сайте предназначена для информационных, образовательных и развлекательных целей. Этот сайт содержит юмор, пародию и сатиру". То есть основная деятельность сайта состоит в том, что он публикует газетные утки, сенсационные сатирические и абсурдные разоблачения с целью привлечь читателей. Наши коллеги из издания Snopes также указывают на то, что RealRawNews на самом деле не являются новостным сайтом и занимается распространением сатирических новостей.

Сайты министерства Обороны США и министерства Юстиции не содержат никаких упоминаний об аресте Челси и Марка. Также журналисты из издания LeadStories, которые занимаются проверкой подобных историй, связались как с министерством обороны США, так и с прокуратурой. Они выяснили, что никакого ареста Челси Клинтон не было. Фонд Клинтонов также отрицает какое-либо причастие к похищению детей с Гаити, которое приписывают ему авторы RealRawNews. Челси Клинтон с 20 сентября опубликовала ряд постов в социальных сетях, что также свидетельствует о том, что она не была арестована.

Вердикт: Видео, которым делятся пользователи социальных сетей, от начала и до конца является фейком. Судя по качеству перевода на русский язык, текст, который появился на сайте RealRawNews, переводился при помощи гугл-переводчика. Озвучено видео при помощи очередной компьютерной программы, которая зачитывает сенсационный текст. Авторы видео на русском языке об аресте Челси Клинтон и Марка, в отличие от сайта RealRawNews, нигде не упоминают о том, что оно основывается на ненастоящем, сатирическом сообщении, в результате в его реальность поверило достаточно много русскоязычных пользователей интернета. Наш вердикт – фейк и ложь.