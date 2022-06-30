Фейк: действующий генерал НАТО попал в российский в плен

Тезисы видео:

Идет операция по захвату генерала НАТО, хотя ходят слухи, что его уже захватили и допрашивают. Сопротивление украинцев на “Азовстали” объясняется тем, что в бункерах под заводом засели офицеры НАТО и даже действующий американский генерал Роджер Клутье. Автор видео сообщает, что НАТО желало спасти своих кадровых офицеров из окруженной российскими войсками “Азовстали”.

Комментарий Delfi.ru:

Хотя видео было создано и опубликовано, когда российские войска осаждали в Мариуполе завод “Азовсталь”, где защищались украинские военные из полка “Азов”, пользователи интернета до сих пор продолжают им делиться и обсуждать. Мы и наши коллеги неоднократно объясняли и рассказывали о том, что никаких офицеров НАТО и тем более генералов Североатлантического Альянса на заводе “Азовсталь” не было.

Вкратце:

Генерал Роджер Клотье не мог ни попасть в плен в Мариуполе в начале апреля, ни скончаться в конце марта по очень простой причине - генерал-лейтенант армии США Роджер Клотье Младший жив и здоров. 6 апреля Объединенное Командование Сухопутных Войск НАТО опубликовало фотографии, на которых четко виден живой и бодрый генерал Клотье, который выступил на одной из пресс-конференций Альянса в Измире, Турция. Информацию о пленении либо гибели генерал-лейтенанта Клотье в Украине также опровергли наши коллеги из зарубежных изданий: Logically, VERIFY, Politifact и Reuters.

Фейком оказалось и сообщение о том, что российские военные взяли в плен Тревора Кадье, воюющего на стороне Украины отставного канадского генерала.

Вкратце:

Сюжет видео о якобы взятом в плен Треворе Кадье состоит из двух фейков – пленение самого Кадье и факт того, что отставной генерал якобы возглавлял биолабораторию, в которой ученые работали над исследованием смертоносных вирусов. Тема биолабораторий в Украине является одной из самой востребованный в российских средствах массовой информации, которые генерируют огромное количество дезинформации и мистификаций. И мы, и наши коллеги, и известные ученые из различных изданий в разных странах, в том числе и из самой России, неоднократно писали о том, что доказательства работы в Украине биолабораторий, в которых разрабатывалось биологическое оружие – липовые и шитыми белыми нитками.

Об отъезде Кадье в Украину пресса сообщила 21 апреля. Остается не совсем понятно, как ему удалось попасть в Мариуполь, который с начала апреля был блокирован. Кадье не мог иметь отношения к деятельности каких-либо биолабораторий: это не его профиль. Он получил военное образование и сделал карьеру боевого офицера.

Mythdetector.ge: к материалам о задержании Кадье иногда прилагается фотография, которая создает впечатление, что якобы это снимок задержания бывшего канадского генерала, но на самом деле фото взято из видео, опубликованного vesti.ru 24 февраля, в котором заявляли, что в самопровозглашенной Донецкой республике сдались в плен украинские солдаты.

Вердикт:

Автор видеосюжета, делая выводы, основывается на недостоверной информации, а сам видеосюжет является дезинформацией и конспирологической теорией. Наш вердикт – фейк.