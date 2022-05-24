Фейк: биолаборатории с опасными штаммами, опыты в психиатрической больнице и зараженные туберкулезом фальшивые деньги

Тезисы видео:

"…готовят новые провокации, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Об этом заявили сегодня в нашем Министерстве обороны. Кроме того, в ведомстве раскрыли новые шокирующие подробности о работе в украинских городах западных биолабораторий. Создали их лидеры демократической партии США. В незаконные схемы были вовлечены крупнейшие фармацевтические компании, в том числе Pfizer и Moderna. Новые медицинские препараты испытывали в лабораториях в обход международных норм безопасности и делали это не только американцы, а еще немцы и поляки. Есть подтвержденные факты, что, например польский Институт ветеринарной медицины изучая возможности управляемых эпидемий исследовал распространение вируса бешенства по всей территории Украины, а немецкие ученые вывезли несколько тысяч проб сыворотки крови украинских граждан. Появились также новые подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над пациентами психиатрической больницы в Харьковской области. Основной категорией подопытных были мужчины от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения. В январе этого года всех иностранных граждан, проводящих чудовищные эксперименты, экстренно эвакуировали из страны. Оборудование и препараты вывезли на запад Украины", - сообщает журналистка Первого телеканала.

"Были изучены материалы, свидетельства о преднамеренном использовании в 2020 году возбудителя туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью для заражения населения Славяносербского района ЛНР. Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все тянуть в рот и брать продукты питания немытыми руками. Результаты биологических исследований подтвердили устойчивость выделенных бактерий против туберкулезных препаратов первого и второго ряда. То есть заболевание гораздо сложнее поддается лечению, а стоимость лечения намного выше”, - рассказывает Игорь Кириллов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

Комментарий Dellfi.ru:

Видеосюжет является фрагментом передачи, которая появилась в эфире Первого российского государственного телеканала. Об этом свидетельствует логотип Первого канала в правом верхнем углу. Автор видеосюжета, чтобы еще больше подчеркнуть тревожный посыл ролика, добавил текст, который присутствует на протяжении всего ролика: "вот вылазит правда, что делали американцы и Pfizer". Нам удалось выяснить, что впервые видеосюжет появился в социальной сети ТикТок. Его, судя по всему, опубликовала и распространила россиянка, жительница Владивостока, женщина ранее также делилась фейками.

Сюжет, о котором идет речь, объединяет сразу несколько мистификаций. Во-первых, это ложная информация о том, что в Украине действовали секретные биолаборатории, в которых велись исследования смертельно опасных штаммов. Во-вторых, то, что западные учены проводили эксперименты над пациентами психиатрической больницы в Харьковской области. В-третьих, якобы среди несовершеннолетних в одном из сел в ЛНР неизвестные распространили фальшивые денежные купюры, которые были инфицированы возбудителем туберкулеза.

Биологические лаборатории в Украине существовуют на самом деле, но ученые в них не занимаются разработкой биологического оружия. Эксперты выдвигают предположения, что, обвиняя Украину в создании биологического оружия, Россия заранее пытается подготовить общество к тому, что сама попытается воспользоваться таким оружием. С подробным разбором мифа можно ознакомиться у наших коллег из STOPFAKE, EUVSDISINFO.EU и VOXUKRAINE.ORG.

Украина имеет право проводить биологические исследования в целях обеспечения безопасности системы общественного здравоохранения и в других мирных целях. “Секретными американскими лабораториями”, о которых пишут пропагандисты, может быть “Украинский научно-технологический центр”, созданный в 1993 году в рамках Программы по уменьшению биологической угрозы. Сама программа направлена не на разработку биологического оружия, а на исследование способов борьбы с вирусами. За время сотрудничества США инвестировали около 200 млн в развитие 46 лабораторий и медицинских учреждений в Украине.

Детальный разбор фейка о том, что американцы якобы проводили испытания на психически больных в Харькове, подготовили наши коллеги из STOPFAKE.ORG. Согласно данным сайта Государственного экспертного центра Минздрава Украины, „Информация о клинических испытаниях в Украине” на базе Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3 проводились исследования лекарственных средств против шизофрении, болезни Альцгеймера, депрессии, биполярного расстройства и так далее. Это были исследования ІІ и ІІІ фазы, то есть пациенты принимали уже хорошо изученный препарат, потенциально эффективный от их болезни. Согласно ежегодному отчету Омбудсмена Украины о соблюдении прав и свобод человека в Украине за 2020 год, в Харьковской областной клинической психиатрической больнице №3 не было зафиксировано ни одного случая, когда пациенты больницы подвергались бы насильственным медицинским экспериментам.

Согласно законодательству Украины, действует принцип добровольного информированного согласия участников медицинских исследований. Пациент принимает участие в исследовании только по собственному желанию после подписания информированного согласия.

История о листовках, стилизованных под сто рублевые банкноты, якобы инфицированные возбудителем туберкулеза, началась в 2020 году. Украинские волонтеры при помощи дрона разбросали над подконтрольным России городом - Славяносербском – листовки, стилизованные под сто рублевые банкноты, для проукраинской агитации, а власти ЛНР сообщили, что тем, кто “потрогал листовки”, вскоре стало плохо. На самом деле никакой инфекции на листовках не было. Подробный материал с разбором того, как власти ЛНР придумали фейк о зараженных туберкулезом листовках, можно прочитать здесь. Вкратце: Инкубационный период туберкулеза составляет как минимум месяц! Так что людям никак не могло “стать нехорошо” в день контакта с якобы зараженной бумагой. Врачи-инфекционисты, с которыми общались наши коллеги из издания Радио Свобода, также очень критически относятся к идее распространения туберкулеза при помощи листовок.

Сообщение, которое сделал Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России фактически является повторением фейка двухлетней давности.

Вердикт:

Как и вся передача, выпущенная в эфир на Первом канале, так и ее фрагмент, который распространился в социальных сетях, не содержит ровным счетом никаких доказательств, кроме повторения ряда липовых тезисов о разработках биооружия в Украине. Наш вердикт – фейк.