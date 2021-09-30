Фейк: Билл Гейтс добивается геноцида при помощи вакцин

Тезисы видео:

1) 0.55 секунда сюжета – демонстрируется фрагмент фильма Event 201, в котором ученые рассмотрели влияние пандемии на население планеты и мировую экономику. Их провел университет Джонса Хопкинса 18 октября 2019 года при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума;

2) 3.05 минута сюжета – появляется Влад Копылков (Vlad Freedom), известный сторонник конспирологических теории из Эстонии, который заявляет, что симуляция учений один в один похожа на то, что происходит вокруг коронавируса. Далее журналистка, ведущая передачи удивляется, что видео Event 201 находится в открытом доступе на сайте университета имени Джонса Хопкинса и никто его даже не скрывает. Более того, среди организаций, которые приняли участие в симуляции, есть фонд Билла и Мелинды Гейтс, Всемирный экономический форум;

3) 3.40 минута сюжета – появляется эксперт Валентин Катасонов, который сообщает, что вирус даже если и является естественным, он нужен тому, кто готовит планы по всеобщей вакцинации населения планеты, тому, кто разрабатывает вакцины, то есть Биллу Гейтсу. По словам Катасонова, главный источник финансирования Всемирной Организации Здравоохранения – Билл Гейтс;

4) Авторы передачи ссылаются на материал во влиятельном издании Politico, в котором говорится о том, что Билл Гейтс является одним из самых крупных финансовых доноров ВОЗ с целью борьбы с детским полиомиелитом;

5) 5.18 минута сюжета – журналистка ссылается на информацию на сайте greenmedinfo.com о сотнях тысячах детей из Индии, которые пострадали в результате применения в стране прививок, разработку которых оплатил фонд Билла и Мелинды Гейтс;

6) 6.37 минута сюжета – журналистка ссылается на журналиста и политика из США Роберта Кеннеди-младшего. В 2010 году фонд Гейтса профинансировал исследования экспериментальной вакцины от малярии. В результате ее применения погибли 150 африканских детей;

7) 7.58 – голос за кадром пересказывает публикацию сайта LifeSiteNews о том, что Билл Гейтс обвиняется в кампании стерилизации при помощи вакцин миллионов женщин из Кении. "Вот тебе и добрый доктор Айболит Билл Гейтс. Выходит, что миллиардер спонсирует ВОЗ (Всемирную организацию здравоохранения) для того, чтобы сократить популяцию планеты", — заявляет голос за кадром;

8) 8.37 минута сюжета – появляется Копылков, который цитирует Гейтса, якобы в 2010 году на конференции TED миллиардер открытым текстом заявил, что "если хорошо поработаем над вакцинами, то сможем сократить население Земли на 10-15 проц". Журналистка Первого канала отметила, что хотя в своем выступлении Гейтс указывает на то, что развитие вакцинации, системы здравоохранения и центров материнства снизит рост населения на 10-15 процентов, затем добавил: "и то, и другое попахивает, грубо говоря, геноцидом";

9) Голос за кадром и эксперты (Катасонов и Копылков) пересказывают теорию Золотого миллиарда, согласно которой население Земли нужно сократить до одного миллиарда человек;

10) 11.18 минута сюжета – голос за кадром (и затем господин Катасонов) сообщает о том, что для осуществления всех зловещих планов мирового закулисья требуется чипирование / цифровизация общества при помощи микронаночипов;

11) 12.40 минута сюжета – зрителям предлагают пофантазировать о мире с вакцинами, в которые инвестирует Гейтс, и приводится мнение Копылкова о "цифровом рабстве", которого якобы добивается предприниматель;

12) 14.50 – Журналистка сообщает об институте Пирбрайта и его "патенте" на коронавирус.

Фейк: Билл Гейтс добивается геноцида при помощи вакцин © Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) 16-минутный видеосюжет появился в программе “Человек и закон”, которая выходит на Первом канале российского телевидения.

2) Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса в связи с появлением конспирологических теорий распространил следующее сообщение: "В октябре 2019 года Центр безопасности здоровья Джонса Хопкинса провел учения по борьбе с пандемией под названием Event 201 с партнерами - Всемирным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Недавно в Центр безопасности здоровья поступили вопросы о том, предсказало ли это учение по пандемии текущую вспышку коронавируса нового типа в Китае. Чтобы было понятно, Центр безопасности здоровья и партнеры не делали прогнозов во время наших учений. Для этого сценария мы смоделировали вымышленную пандемию коронавируса, но прямо заявили, что это не прогноз. В ходе учений были выявлены проблемы готовности и реагирования, которые могут возникнуть в случае очень серьезной пандемии. Сейчас мы не прогнозируем, что вспышка nCoV-2019 убьет 65 миллионов человек. Хотя наше учение включало имитацию нового коронавируса, исходные данные, которые мы использовали для моделирования потенциального воздействия этого вымышленного вируса, не похожи на nCoV-2019";

3) Копылков, он же Vlad Freedom, экс-журналист и блогер из Эстонии, является активным сторонником конспирологических теорий. О том, почему в теории, которые распространяет Копылков, не стоит верить, можно прочитать здесь. Вкратце: теории Копылкова представляют собой сборник недоказанных конспирологических теорий. О том, что Event 201 не является сценарием пандемии, писали и мы, и наши коллеги из Украины;

4) Валентин Катасонов, российский экономист, точно так же, как и Влад Копылков, является сторонником конспирологических теорий;

5) Издание Politico в мае 2017 года действительно опубликовало материал о том, в какой степени Билл Гейтс оказывает влияние на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Согласно этому материалу, Гейтс является одним из основных финансовых доноров этой организации, но не главным, как утверждает Катасонов;

6) Сайт greenmedinfo.com, на который ссылаются авторы передачи "Человк и закон", получил известность благодаря тому, что распространяет ненадежную информацию о здоровье и питании, является источником теорий заговора, особенно об эффективности вакцинации. Информация сайта, как правило, является недостоверной;

7) Роберт Кеннеди-младший, приобрел известность как сторонник конспирологических теорий. 8 мая 2019 года издание Politico опубликовало открытое письмо членов семьи Кеннеди, в котором они заявили, что Роберт Кеннеди-младший распространяет в соцсетях опасную дезинформацию, которая может оказать пагубное влияние на иммунизацию и стать причиной недоверия к вакцинам;

8) Журналистка передачи "Человек и закон" также ссылается на публикации на сайте LifeSiteNews, которые якобы доказывают зловещую деятельность Билла Гейтса. LifeSiteNews (или просто LifeSite) – это канадское католическое крайне правое пропагандистское новостное издание. LifeSiteNews публиковал вводящую в заблуждение информацию и теории заговора, а в 2021 году сайт был заблокирован в социальных сетях за распространение дезинформации о COVID-19;

9) Заявления Копылкова о том, что в 2010 году Билл Гейтс открыто рассказал о своих планах сократить население человечества при помощи вакцинации, и дальнейшие попытки журналистки "Человек и закон" обосновать выводы Копылкова - очередные лишенными оснований предположения, построенные на их собственных домыслах.

10) Выступление Билла Гейтса на конференции TED 2010 года посвящалось окружающей среде и выбросам углекислого газа, в связи с чем Гейтс рассматривал некоторые варианты сокращения выбросов CO₂ в атмосферу. Среди них – замедление роста популяции. Гейтс тогда сообщил, что спасение жизней детей может помочь замедлять рост населения. Филантроп подчеркнул, что главная цель вакцинации заключается именно в снижении детской смертности в развивающихся странах, что, по мнению миллиардера, может замедлить рост населения на 10-15%. Никаких заявлений о намерении "насильно сокращать" численность населения Гейтс не делал – о таком фейке уже писали наши коллеги из издания stopfake.org;

11) Теория "Золотого миллиарда" или "золотого полумиллиона" не имеет ничего общего с действительностью. О том, почему теория ложная, мы, например, писали здесь;

12) Теории о повсеместной вакцинации и чипировании с дальнейшей целью управлять людьми – это очередные конспирологические теории. О том, почему в эти теории не стоит верить, можно прочитать здесь;

13) "Институт Пирбрайт действительно запатентовал свое открытие, но связано оно с созданием вакцины против ранее известного коронавируса, заражавшего куриц. Фонд Билла и Мелинды Гейтс – один из крупнейших спонсоров глобальных проектов в сфере здравоохранения, и институт Пирбрайт не скрывает, что получает от них средства для исследований с целью создания вакцин. Но финансирование никак не связано с полученным патентом", – комментарий института Пибрайта нашим коллегам из BBC;

Вердикт: Передача, которую подготовили и выпустили в эфир журналисты Первого канала, пересказывает ряд популярных конспирологических теорий, которые пытаются доказать причастность американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса к созданию коронавируса, геноциду человечества и других зловещих деяний. Несмотря на несколько оговорок, которые допускают автора передачи, чтобы создать впечатление, что они вовсе не желают распространять дезинформацию, именно этим они сознательно и занимаются. Тревожная музыка, резкий тон ведущей, которая всеми силами пытается убедить зрителей в зловещих планах миллиардера из США, обилие фактов, которые после проверки оказываются очередной дезинформацией, – все это признаки манипуляции и дезинформации. Наш вердикт – фейк и ложь.