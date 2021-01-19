Фантазии сторонников нетрадиционной медицины превращаются в фейки о вакцинах

Тезисы видеообращения “медицинских” работников:

Эндрю Кауфман, доктор медицины и сертифицированный судебный психиатр из США считает, что "пандемия коронавируса не является настоящей медицинской пандемией и доказательств пандемии не существует. Вакцины не являются эффективными против COVID-19. Вдобавок не существует ясного определения этого заболевания, нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что COVID-19 является причиной недомогания. Дополнительной смертности в связи с новым заболеванием нет, а значит никакой вакцинации не требуется”.

Хилд Де Смит, доктор медицины из Бельгии заявляет, "что новая вакцина от COVID-19 является небезопасной, пандемии не существует. Люди будут подопытными кроликами, и мы можем получить значительные побочные эффекты".

Врач Нилс Фоссе из Норвегии: "вакцина от COVID-19 является небезопасной и неэффективной. Это новая технология, она использовалась лишь на нескольких тысячах людей. Уровень смертности в Норвегии не отличается от нормальных показателей".

Доктор Элизабет Эванс из Великобритании, соучредитель альянса Свободной медицины Великобритании, заявляет, что "вакцины от COVID-19 не являются безопасными и эффективными. Технология слишком неизвестная и потому небезопасная".

Доктор Вернон Колеман, семейный врач из Великобритании: "врачам не разрешается оспаривать материалы о COVID-19. Пандемии не существует, COVID-19 – мистификация".

Том Кован, медицинский врач из США: "Здоровье не приходит от введения ядов в ваш организм, а приходит от того, что вы остаетесь человеком".

Кэрри Мадей, врач из США: "Не существует никакой мировой пандемии COVID-19, Тесты ПЦР не были предназначены для выявления заболевания. Вакцина слишком экспериментальная. Пандемия не существует".

Петр Рубас, врач из Польши, работает терапевтом в Германии: "вакцина должна пройти испытания, почему я должен подвергать себя опасности вакцинирования неизвестной вакциной от болезни, смертность в результате которой не превышает показателей смертности от сезонного гриппа".

Фантазии сторонников нетрадиционной медицины превращаются в фейки о вакцинах © Ekrano nuotr.





Комментарий Delfi.ru:

Эндрю Кауфман, доктор медицины и сертифицированный судебный психиатр из США.

Психиатр Эндрю Кауфман стал известен благодаря, например, такими заявлениями: "вирусы не являются причиной болезней человека. Вирусов, вызывающих простуду, полиомиелит, ВИЧ-СПИД, вирусный гепатит, ветряную оспу, COVID-19 и корь – не существует".

Помимо этого, Эндрю Кауфман предлагает свои услуги в качестве натуропата – врача, который лечит исключительно с помощью природных средств. Стоит отметить, что услуги Кауфмана стоят недешево и начинаются с 375 долларов за часовую консультацию. С более подробным разбором антинаучных заявлений доктора Эндрю Кауфмана можно ознакомиться здесь: психиатр, который спокойно отрицает реальность.

Хилд Де Смит, доктор медицины из Бельгии на самом деле практикует прикладную кинезиологию, традиционную китайскую медицину, травы и пищевые добавки и нетрадиционную медицину. К вирусологии не имеет практически никакого отношения.

Врач Нилс Фоссе из Норвегии: единственное упоминание об этом враче удалось обнаружить на интернет-портале Частного оздоровительного центра Бергена, где он работает врачом-ныряльщиком и терапевтом. Тем не менее, фотография врача из Бергена кардинальным образом отличается от человека, который в видео утверждает, что он врач Нилс Фоссе. Больше упоминаний о господине Фоссе нам найти не удалось.

Врач Элизабет Эванс из Великобритании: получила диплом врача в 1996 году, в качестве врача проработала четыре года, на данный момент занимается нетрадиционными методами лечения.

Доктор Вернон Колеман, семейный врач из Великобритании: мистификатор и сторонник конспирологических теорий, получил в свое время известность из-за того, что отрицал существование ВИЧ и угрозу, которую представляет эта болезнь. Согласно статистическим данным, с начала эпидемии ВИЧ в результате заболеваний, обусловленных СПИДОМ, скончались 30 – 42 миллиона человек.

Том Кован (Коуэн) – американский практикующий врач-холист, получивший образование врача. В настоящее время он проходит испытательный срок в медицинском совете в Калифорнии и имеет ограничения на свою практику после того, как в 2017 году в медицинский совет штата была подана жалоба о том, что, среди прочего, он предложил нелицензионное лекарство пациенту с раком груди, не сообщив ей, что лекарство не получило одобрения для использования. Кован также никогда не видел пациентку лично и не просматривал ее полную медицинскую карту, говорится в документах Медицинского совета Калифорнии, в которых подробно объясняется, почему Коуэн должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Больше об этом враче можно узнать здесь.

Кэрри Мадей, врач из США утверждает, что она работала с вакцинами с 20 лет, тогда как на самом деле по профессии она остеопат. О Кэрри Мадей и псевдонаучных мистификациях, которые она распространяет мы уже писали.

Петр Рубас (Рыбус), врач из Польши, который работает терапевтом в Германии. Наши коллеги из международного информационного агентства AFP смогли установить, что Рубас не опубликовал ни одной научной работы, а представители учреждений, на которые он ссылался как на место своей работы, утверждают, что врач с такой именем и фамилией им неизвестен.

В основном высказывания экспертов из видео сводятся к тому, что вакцины не являются безопасными, могут изменить ДНК человека, ввести в тело пациента нанороботов, подключить людей посредством сетей 5G к искусственному интеллекту и превратить в марионетки.

BBC: Авторитетный научный журнал Science указывает, что в случае американской вакцины у большинства людей не было серьезных побочных эффектов, которые бы мешали им заниматься повседневными делами. Менее чем у 2%, получивших вакцины Pfizer и Moderna, температура повысилась до 39-40 градусов”;

Вакцины испытывались на десятках тысячах добровольцев. Существует ряд вакцин-кандидатов от COVID-19, но на данный момент эксперты знают больше всего о вакцинах Pfizer и Moderna. "Безопасность этих вакцин очень тщательно изучается в ходе испытаний первой фазы, второй фазы и, совсем недавно, крупных испытаний третьей фазы, в ходе которых десятки тысяч участников исследования получили эти вакцины", — сказал Уильям Мосс, исполнительный директор Международного центра доступа к вакцинам при Школе общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса.

В информационном буклете для пациентов производители этой вакцины указывают, что ее не следует давать людям с подтвержденной аллергией на какое-либо вещество, содержащееся в препарате. Pfizer и BioNTech пишут, что аллергия проявляется зудом, сыпью, одышкой, отеком лица или языка.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по всему миру проходят клинические испытания 25 различных вакцин-кандидатов, но ни одна из них не изменяет ДНК человека, и они не содержат технологии, связывающей людей с интерфейсом искусственного интеллекта. Все вакцины созданы для того, чтобы вызывать иммунный ответ, обучая наш организм распознавать вирус и бороться с ним.

Наши коллеги из украинского издания, уже отметили, что "вакцина от нового коронавируса разрабатывается как РНК-вакцина. РНК-вакцины стимулируют выработку антител, запускают иммунную реакцию организма и связывают патоген. РНК компонент вакцины не взаимодействует с геномом человека и не способен изменять его".

В своем материале о вакцинах германское новостное агентство Deutsche Welle сообщает: Институт имени Пауля Эрлиха в Германии, который отвечает за биомедицинские препараты и вакцины, на своей странице в интернете заявляет, что опасности интеграции мРНК в человеческий геном не существует. У людей геном в форме ДНК находится в ядре клетки. На основании разницы в химической структуре такая интеграция невозможна.

Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава постоянной комиссии по вакцинации, говорит о том, что нет никаких доказательств того, что вакцина влияет на человеческий ДНК. В этом уверен и Марк Линас из Университета Корнелла в США: "Это миф, который с умыслом распространяют противники вакцинации, чтобы вызвать недоверие и путаницу".