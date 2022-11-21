Teiginiai

Бывший депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь” Илья Кива напомнил о себе постом в телеграм-канале, где написал, что Венгрия и Польша желают поделить территорию Украины. Первая из них получит Закарпатье, а вторая — Львовщину, и это якобы давно решенный вопрос. Поэтому Кива “поблагодарил” за “развал и уничтожение” Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Первого он назвал “барыгой”, а второго — “клоуном”. Новость с постом Кивы перепечатали ряд российских СМИ, в том числе Тsargrad.tv.

Verdiktas

Пост Кивы, а также его распространение российскими СМИ — это очевидная дезинформация, основанная на примитивных манипулятивных приемах. Как показано выше на примере Венгрии, частное мнение депутата, относящегося к маргинальной политической силе и не имеющего отношения к правящей партии, выдается за официальное мнение страны. Ещё раз стоит подчеркнуть, что ни Польша, ни Венгрия не имеют территориальных претензий Украине. А подобные информационные вбросы и их распространение — дело рук российской пропаганды.

Melo detektoriaus komentaras

В целом, заявление Кивы не является чем-то новым для нарративов, транслируемых российскими пропагандистами в отношении Украины и ее территориального устройства в будущем.

“Детектор лжи” ранее подробно рассказывал, почему разговоры о каких-либо претензиях Польши на Львовскую и другие области Западной Украины являются фейком. Корни этого нарратива следует искать в Москве, причем задолго до февраля 2022 года. Их точно можно проследить начиная с 2014 г., когда Россия аннексировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе.

Венгерский контекст является не менее интересным. В качестве иллюстрации Кива приводит пост Ласло Тороцкаи, лидера движения “Наша родина” (венг.: Mi Hazánk) и депутата венгерского парламента, который, поздравляя Польшу с Днем Независимости, пожелал снова встретиться на общей польско-венгерской границе.

Дезинформация: “Венгрия и Польша хотят поделить территорию Украины” © Ekrano nuotr.

Несмотря на то, что Тороцкаи является членом венгерского парламента, он не относится к правящей партии “Фидес”. Соответственно, этот его твит можно рассматривать как его личное мнение. В целом, “Наша родина” является радикальной националистической партией, получившей на парламентских выборах в апреле 2022 г. 5,88% и 6 депутатских мандатов. Интересно, что даже российские государственные СМИ накануне этих выборов в Венгрии характеризовали “Нашу родину” как маргинальную политическую силу и особо упоминали ее борьбу против “ковид-диктатуры”. Что касается Украины, то здесь стоит упомянуть реакцию молодежного крыла партии, устроившего пикет возле посольства Украины в Будапеште, протестуя против замены венгерского турула на украинского тризуба в замке “Паланок” в закарпатском Мукачеве.

Представители “Нашей родины” увидели в действиях местных властей осквернение венгерских национальных символов и атаку на венгерский народ, что дало им основание считать Украину недружественным государством. Они также призвали правительство Орбана прекратились любую помощь Украине и отправить украинского посла домой до отмены данного решения. Таким образом, ни заявления Тороцкаи, ни действия представителей “Нашей родины” не отражают официальную позицию Будапешта в отношении Украины. Если же договорились об официальной позиции Венгрии, то она всегда поддерживала территориальную целостность Украины. Кроме того, комментируя недавние слова Путина о якобы наличии у Венгрии территориальных претензий к Украине, представители МИДа этой страны призвали Россию отказаться от риторики, усугубляющей военный конфликт, немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.