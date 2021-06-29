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Российский информационный портал rubaltic.ru опубликовал материал, в котором пытается доказать, что в 1941 году, после аннексии Литвы, масштаб репрессий со стороны СССР по отношению к населению нашей страны был минимальным. С помощью историков мы проверили заявления российского источника информации и выяснили, что СМИ из России жонглирует фактами, пытается оправдать преступления режима Сталина, и скорее всего сознательно дезинформирует читателей.
Gedulo ir vilties dieną siekiama sugrąžinti prieš 80 metų ištremtų tautiečių istorijas namo
Gedulo ir vilties dieną siekiama sugrąžinti prieš 80 metų ištremtų tautiečių istorijas namo
© DELFI

Тезисы статьи (цитаты из материала):

1) "Если же говорить по существу, то в ходе мероприятий по очистке стран Балтии от антисоветских элементов сталинская власть выслала из Латвии 15,5 тысячи человек, из Литвы — 6,6 тысячи, из Эстонии — 10 тысяч. Причем сделано это было буквально за неделю до начала Великой Отечественной войны, когда Москва получала сообщения о скором начале нацистской агрессии. Резонный вопрос: почему Сталин занялся “геноцидом” латышей, литовцев и эстонцев в столь неподходящее время? Или он просто зачищал приграничную территорию перед началом боевых действий? Если руководствоваться вторым утверждением, то все станет на свои места".

Дезинформация: портал rubaltic.ru оправдывает советские депортации детей из Литвы
Дезинформация: портал rubaltic.ru оправдывает советские депортации детей из Литвы
© Ekrano nuotr.
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2) "В случае с июньскими депортациями, во-первых, не было уничтожения (людей переселяли, а не убивали). Во-вторых, конкретной нации тоже не было".

3) "Даже глава Минобороны Литвы признает, что репрессивная политика советских властей была направлена против классово чуждых ей элементов — тех, которые грезили о создании независимых Литвы, Латвии и Эстонии".

4) "Геноцидом называют деятельность, направленную на полное или частичное физическое уничтожение конкретной национальной группы".

Комментарий Delfi.ru:

1) По просьбе Delfi.ru материал rubaltic.ru прокомментировал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы:

Попытки оправдать преступления Сталина выглядят как минимум безответственно. Во время депортаций жителей Литвы, Латвии и Эстонии в глубь Советского Союза, которые начались 14 июня 1941 года, только из Литвы было вывезено около 18 тысяч человек, а не 6,6 тысяч, как это утверждается в материале rubaltic.ru. Более 70 проц. от всех депортированных из Литвы - женщины и дети, которые просто физически не могли причинить какой-то вред Советскому Союзу. В 1942 году те женщины и дети из Литвы, которые выжили, были перемещены из Алтая на территории за Полярным кругом. Голод и холод убили множество жертв депортации. И то, что сейчас это пытаются оправдать превентивной депортация, направленной против классово чуждых Советскому Союзу элементов, нам представляется просто аморальным;

2) То, что российский журналист, автор материала, опубликованного на rubaltic.ru, передергивает и распространяет искаженную информацию, свидетельствуют и другие факты:

Около 17 600 человек были депортированы в Коми (Коми), Алтай и Красноярский край (Алтайский край, Красноярский край), Новосибирскую область (Новосибирская область) и Казахстан. Около 4663 депортированных мужчин были разлучены со своими семьями и отправлены в лагеря в качестве заключенных, а в начале 1943 года Особый совет НКВД приговорил их и поместил в тюрьмы в Норильске, Дудинке, Лама, Медвежий Ручей (Красноярский край), Инта (Инта) и других лагерях. Многие офицеры бывшей литовской армии также были отправлены в лагеря. Были депортированы или отправлены в лагеря люди из всех слоев общества, в основном представители интеллигенции: бывший президент Литовской Республики А. Стульгинскис, спикер Сейма К. Шакенис, премьер-министр П. Довидайтис, министры В. В. Чарнецкис, Я. Масилюнас, Я. Папечкис, Я. Станишаускас, Я. Суткус, С. Шилингас, Я. Тонкунас, около 1200 учителей, 79 священников. 5120 детей находились в ссылке.

Депортированные выполняли тяжелый физический труд (заготовка лесоматериалов, работа на стройке, в колхозах). Весной 1942 г. около 3000 депортированных из Алтайского края были переселены в Якутию, за Полярный круг, на рыбалку в море Лаптевых (дельта Яны, дельта Лены), многие из них умерли от голода и холода в первую зиму.

Согласно оценкам Александра Гурьянова, в его работе “Масштабы депортации населения в глубь СССР (май-июнь 1941 г.) “общее количество репрессированных всех категорий после операции по депортации в Литве составляет 17 501 человек”.

Чесловас Ишкаускас, писатель и журналист, отмечает в своей статье “Депортации могут случиться и сегодня”: "В целом во время первой оккупации (1940–1941 гг.) из Литвы было депортировано, заключено в тюрьмы или расстреляно около 35 000 человек. Только в июне 1941 года депортировано 17,5 тыс. человек. Для нашей маленькой страны это просто огромные цифры. Среди депортированных в основном были представители политической, военной и экономической элиты Литвы. Большинство депортированных были литовцами – около 12 тысяч, осталось еще около 2 тысяч - евреи, около 1600 поляков и другие. Согласно выводам Комиссии по расследованию нацистских и советских преступлений, депортации затронули все этнические группы в равной степени. О жестокости репрессий говорит и тот факт, что среди депортированных было 5 060 детей в возрасте до 16 лет".

О том, как дети вспоминают депортацию и жизнь в ссылке, можно прочитать здесь. Мы приводим небольшой фрагмент воспоминаний девочки: "Мороз, вьюги, хлеб по нормативу нам не довозили. Я насчитала 63 картофелины. Мы решили кушать их по чуть- чуть, чтобы нам их хватило, пока не появится первая трава".

2) Автор rubaltic.ru старательно умалчивает не только о количестве депортированных, но и о том, в каких условиях депортированные транспортировались к местам поселения, о количестве жертв во время транспортировки к местам депортации, молчит автор и о том, что среди депортированных были огромное число жертв как во время транспортировки, так и на местах поселений. Причина - недостаточное их обеспечения властями СССР едой, медицинской помощью, умирали они также в результате тяжелой работы;

3) В этом случае автор материала свои выводы пытается представить как выводы литовского министра обороны. Грубое и не соответствующее журналистским стандартам, поведение;

4) Автор rubaltic.ru также спекулирует термином "геноцид".

Международный правовой статус термин “геноцид” получил после Второй мировой войны в декабре 1948 года (“Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него”) как понятие, определяющее тягчайшее преступление против человечества. Согласно конвенции, геноцид - это любое из следующих действий, совершенных с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов группы; b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам группы; c) умышленное создание для группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение; d) принятие мер, направленных на предотвращение деторождения внутри группы; e) насильственное перемещение детей из одной группы в другую.

Также стоит отметить, что депортации были направлены против национального государства – Литвы и ее граждан государства, а не так, как пытается это представить автор материала на rubaltic.ru – по этническому признаку.

Вердикт: Материал, который опубликовал на своем портале rubaltic.ru, вольно трактует историю, искажает юридические факты, высказывания министра обороны Литвы, оправдывает преступления СССР, оправдывает и допускает такое явление как массированные депортации и репрессии против гражданского населения стран Балтии. У материала, опубликованного и затем распространенного на портале rubaltic.ru, нет ничего общего со стандартами этики, которых должны придерживаться журналисты. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.

Открытым остается вопрос российскому журналисту и порталу, который опубликовал этот материал: 5 120 детей - это антисоветский элемент, а их депортация, а затем и дальнейшее размещение в условиях, в которых дети массово начали умирать, оправданным?

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