Дезинформация: Польша, Швеция и Норвегия подали в суд на Всемирную Организацию Здравоохранения

Тезисы:

Сообщение, которое распространяют пользователи социальных сетей и мессенджеров, гласит: "ну вот и вскрылся обман с коронавирусом. Это никакой не вирус, а химическое отравление с симптомами пневмонии. Польша, Швеция и Норвегия подали в суд на ВОЗ за заражение Европы. Задержанные пилоты признались, что распыляли вещество, вызывающее химическую пневмонию".

Комментарий Delfi.ru:

Сообщение на данный момент представляет собой фотомонтаж из четырех фотографий плохого качества. Рядом с фотографиями – текст, который мы уже процитировали выше. В социальных сетях сообщение появилось в начале декабря 2020 года. В этом году это же сообщение распространил боец смешанных единоборств Куамат Хамитов. Ни фотомонтаж, о котором мы говорим сейчас, ни более ранние сообщения, которыми делились год назад пользователи интернета, не содержат никаких доказательств того, что Польша, Швеция и Норвегия выдвинули против ВОЗ иск. Более того, фотомонтаж о котором мы говорим, подвергся обработке, чтобы затруднить идентификацию фото.

Теория о том, что самолеты распыляют разнообразные химические средства (химтрейлы) с целью уничтожения населения либо нанесения вреда человечеству, относится к конспирологическим и не имеет ничего общего с действительностью. Подробно о теории химиотрасс или химтрейлов можно прочитать здесь. Вкратце: химтрейлы - это теория заговора, согласно которой “тайные правители мира” тайно распыляют c пассажирских самолётов некие “химикаты” с целью уничтожения населения земного шара. Наши коллеги из изданий voxukraine.org и factcheck.kz подробно разобрали сообщения, которые распространялись в прошлом году и середине нынешнего года.

Вердикт: Данное сообщение представляет собой фальшивку, которая предназначается для того, чтобы убедить читателей в том, что ВОЗ является ответственной за массовое уничтожение людей. Наш вердикт – ложь и дезинформация.