Частичная ложь: Сорос финансировал Майдан в Украине

Teiginiai



1) США дали ирокезам из Киева более 5 миллиардов долларов на проведение "Майдана". Об этом ненароком сообщила Виктория Нуланд, которая не только приложила к этому руку, но и чья настоящая фамилия – Нудельман, и она замужем за троцкистом по имени Роберт Каган;

2) И только тогда американцы начали прокручивать украинских ирокезов через мясорубку;

3) Джордж Сорос потратил порядка 20 миллионов долларов на подготовку Майдана в Украине.

Verdiktas



Материал содержит ряд не соответствующих действительности утверждений (прежде всего о пяти миллиардах долларов, которые США якобы дали на проведение Майдана – ред.), явно антисемитские выпады и, наконец, следует прокремлевским нарративам, согласно которым США и Европа несут вину за развязанную Россией войну против Украины. Наш вердикт – фейк и манипуляция.



Melo detektoriaus komentaras



Информационный портал l24.lt перепечатал материал, автором которого является известный ультраправый публицист и общественный деятель из Польши Станислав Михалкевич. Публицист приобрел известность в том числе благодаря многочисленным антисемитским высказываниям, в которых распространяет конспирологические теории о Европейском Союзе и “зловещих” планах евреев захватить власть над миром.

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Известный американский филантроп и миллиардер Джордж Сорос часто становится фигурантом самых разнообразных конспирологических теорий. О том, почему это происходит, можно узнать здесь. Прочитать о том, на что тратились деньги Джорджа Сороса в Украине, можно, например, здесь. Более чем очевидно, что финансовые средства тратились не на подготовку Майдана, а на развитие гражданского сообщества, работу с молодежью и так далее. Джордж Сорос также не говорил о том, что намеревается заработать на Евромайдане 5 миллиардов долларов. В интервью германскому изданию Cicero Сорос призывал ЕС предоставить Украине 20 млрд евро, поскольку нападение России на эту страну - угроза безопасности всей Европы. Доказательств финансирования Соросом участников Революции Достоинства или украинской власти после бегства Януковича нет. За фейками о зловещих планах Сороса довольно часто кроется российская пропаганда и российские фабрики троллей. Прочитать об этом можно здесь. С интервью Джорджа Сороса британскому изданию The Guardian, в котором он в том числе говорит и об Украине, можно ознакомиться здесь.

Фейком является и информация о том, что США дали 5 миллиардов долларов на проведение Майдана. Российские СМИ переврали и исказили слова Виктории Нуланд. Вот, что она сказала (с 7.30 секунды, говорит об Украине) на самом деле: “Соединенные Штаты поддерживали Украину с 1991-о года. Где-то 5 млрд долларов США в целом было предоставлено. Это была поддержка в разных сферах, начиная с Чернобыля и заканчивая экономической поддержкой в эти годы”.

Также нельзя не обратить внимание на презрительное обращение, которым Михалкевич награждает Украинцев – ирокезы. Напоминаем, что Ирокезы - это группа индейских племен, проживающих в США и Канаде. Называя украинцев ирокезами, польский публицист оскорбляет как самих американских индейцев, так и украинцев, которые сражаются за свою свободу и страну против Российской Федерации.