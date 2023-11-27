Правда ли, что "жена Зеленского причастна к продаже детей европейским педофилам"?

Таким образом, анализируемое видео в Facebook пересказывает недостоверную публикацию на сайте, который и раньше распространял фейки. О том, что видео распространяет дезинформацию, свидетельствуют и другие факты. Так, в нем показывается видео того, как говорит некая Мира Терада, подписанная как “глава Фонда борьбы с репрессиями”. Выглядит это так, как будто информацию в видео подтверждает иностранная правозащитница. Однако на самом деле Мира Тэрада – это новое имя россиянки Оксаны Вовк, которая некоторое время жила за рубежом, а в 2019 года была арестована в Финляндии по обвинению американских властей в отмывании денег вместе с бывшим мужем-американцем. В 2020 году в США суд приговорил Тэраду-Вовк к тюремному заключению на 2,5 года. В 2021 году женщина вернулась в Россию и тут же основала “Фонд борьбы с репрессиями”, который привлекает внимание общественности и оказывает помощь западным гражданам, которые сталкиваются с произволом властей. На сайте публикуются статьи, рассказывающие про проблемы западных стран и Украины с позиций российской пропаганды.