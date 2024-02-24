Правда, что "Зеленский подписал указ о передаче части территории Украины под захоронение опасных отходов"?

Teiginiai
„Зеленский подписал указ о выделении 400 кв. км. Земли западным компаниям DuPont, DowChemical, Vitol, BASF для захоронения опасных химических отходов в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольских областях”.
Verdiktas
На самом деле Зеленский такого указа не подписывал, а публикации, распространенные российскими СМИ – мистификация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
В документе, который якобы представляет собой „Указ Президента Украины” о выделении земель американским компаниям, указана дата – 13 ноября 2023 года, с номером №603/2023. Однако достаточно проверить, был ли такой указ или нет на официальном сайте Президента Украины, где опубликованы все его указы, чтобы убедиться — такой документ отсутствует. В этот день Президент Украины подписал только указ №749/2023 о присвоении Мустафе Джемилеву звания Героя Украины. Найденный на сайте документ под номером №603/2023, датированный 28 сентября 2023 года, носит название „О награждении государственными наградами Украины”.
В поддельном документе также есть ошибки. Например, Тернопольская область написана как „Терніпільській” вместо „Тернопільській”. Помимо этого, согласно правилам украинского правописания, верно писать: „400 квадратних кілометрів” вместо „400 кілометрів квадратних”. Эти факты свидетельствуют о том, что документ является фальсификацией.
В фальшивом „Указе Зеленского” упоминается часть первая статьи 116 Земельного кодекса Украины, касающаяся прав граждан и юридических лиц на приобретение земель. В статье отмечается, что получить землю гражданам Украины из государственной или коммунальной собственности можно исключительно по решению органов исполнительной власти или местного самоуправления. Президент Украины не обладает полномочиями по предоставлению прав на использование земельных участки, что делает издание такого указа невозможным.
Также нам бы хотелось напомнить, что по украинским законам иностранцы и иностранные компании не имеют права приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения. Они могут стать владельцами земельных участков несельскохозяйственного назначения только в случае строительства объектов, связанных с их бизнес-деятельностью на территории Украины. Более подробно узнать о том, как наши коллеги из Украины определили, что эта информация является фейком и манипуляцией – можно здесь и здесь.
- Источники
- Часть первая 116 статьи Земельного кодекса Украины
- Правила правописания украинского языка
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №603/2023 – Про відзначення державними нагородами України
- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №749/2023 – Про присвоєння М. Джемілєву звання Герой України
- Фейк: Украина выделила семье Сороса 400 кв км земли под захоронение опасных отходов